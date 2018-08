Kalküle statt Gefühle

Viele Menschen in der Schweiz sind für die gleichzeitige Dekarbonisierung und Denuklearisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie glauben, dass Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke durch Solar- und Windkraftwerke, dass Verbrennungsmotoren sowie Öl- und Gasheizungen durch elektrische Systeme ersetzt werden können. Sie glauben auch, dass die Vermeidung Kohlenstoffdioxid (CO2) emittierender Verbrennungsprozesse zwingend sei, um die Temperatur der Atmosphäre nicht in lebensbedrohliche Bereiche steigen zu lassen. Dies würde zwar nicht den Abbau, sondern den Ausbau der nahezu CO2-freien Kernkraft nahelegen, doch seit Fukushima glauben viele Schweizerinnen und Schweizer angeblich, dass diese zu gefährlich sei.

Zum Autor Markus Saurer ist selbständiger Ökonom und Vorstandsmitglied im Carnot-Cournot-Netzwerk für Politikberatung in Technik und Wirtschaft.

Kernkraftwerke sind seit Jahrzehnten in vielen Ländern im Einsatz und kommen heute weltweit auf einen Stromversorgungsanteil von etwa 13% (in der Schweiz auf rund 33%, in Frankreich auf über 80%). Sie verursachen im Verhältnis zum erzeugten Strom von allen Energietechnologien am wenigsten CO2 und fordern am wenigsten Verletzte und Tote.

Diese positiven Fakten will aber in vielen EU-Ländern und in der Schweiz niemand hören; es grenzt an Ketzerei, sie zu erwähnen. In der übrigen Welt und in den internationalen Energie- und Umweltbehörden wird die Kernkraft dagegen als beste verfügbare Technologie zur Dekarbonisierung anerkannt. Auch die Schweiz dürfte – rascher, als man heute noch denken mag – auf diese rationale Position zurückfinden. Es zeichnet sich immer klarer ab, dass die Kernkraft in der Schweiz nie in ausreichendem Mass durch Solar- und Windenergie und andere Energien ersetzt werden kann.

Der Erntefaktor entscheidet

Dekarbonisierungs- und Denuklearisierungsmassnahmen führen zu steigenden Energiekosten und Wohlstandseinbussen – auch das glauben die Leute, hoffen aber, dass die negativen Folgen nicht gravierend ausfallen werden. Umweltpolitiker reden die Kosten klein, wie dies auch Bundesrätin Doris Leuthard vor der Abstimmung zu ihrer Energiestrategie 2050 getan hat. Aber weder die Energieministerin noch sonst jemand kann plausible Kosten- und Nutzenanalysen vorlegen.

Gewisse Proponenten behaupteten sogar, dass Dekarbonisierung und Denuklearisierung Wachstum und Wohlstand nicht bremsen, sondern fördern würden. Diese abgegriffene Theorie einer «doppelten Dividende» aus (1) besserer Umwelt und (2) höherem Wohlstand ist nur unter ganz spezifischen Annahmen überhaupt denkbar und sieht sich entsprechend von der umweltpolitischen Praxis fortlaufend widerlegt. Trotzdem argumentieren auch Cleantech- und Gewerbekreise in diese Richtung. Sie rechnen natürlich damit, dass Dekarbonisierung und Denuklearisierung vor allem ihren eigenen Umsatz und Gewinn ankurbeln werden.

Die schweizerische Klima- und Energiepolitik ist also geprägt von Angst, Glaube und Hoffnung statt von Kosten- und Nutzenanalysen. Potenzielle Politikgewinnler vermögen so ihre Partikularinteressen ziemlich leicht als Interessen der Allgemeinheit zu tarnen: «Das Geld bleibt in der Schweiz!» Da geht es aber konkret um das Geld der Energieverbraucher und Steuerzahler, und dieses wird – wie uns Deutschland seit längerem vorlebt – aus ihren Taschen in immer grösseren Mengen in die Taschen in- und ausländischer Cleantech-Industrieller, Energieberater und Energielieferanten abwandern.

Wir müssen die quasi-religiösen Nebelschwaden vertreiben und uns endlich den entscheidenden Grundlagen und Zusammenhängen zuwenden. Zum Beispiel der Leistungsfähigkeit von Photovoltaikanlagen unter schweizerischen Witterungsbedingungen. Der sogenannte Erntefaktor (Energy Return on Energy Invested, ERoEI) misst die Energie, die eine Anlage über ihre Lebensdauer erzeugt, im Verhältnis zur Energie, die für Bau, Betrieb, Rückbau und Entsorgung dieser Anlage eingesetzt werden muss. Bei einem ERoEI von 1 müssen für die Anlage ebenso viele Kilowattstunden (kWh) aufgewendet werden, wie sich später mit ihr erzeugen lassen. Mit einer solchen Anlage kann gar nichts ersetzt werden, denn sie unterhält nur sich selbst.

Wenn in eine Solaranlage ein Mix von 100 kWh aus 30% Nuklear- und 70% Wasserstrom investiert werden müsste, damit sie 100 kWh Solarstrom an die Verbraucher liefern könnte, dann beliefert man diese Verbraucher offensichtlich besser direkt mit dem Mix und spart sich so unnötige Zusatzkosten. Dies gilt auch, wenn die Inputenergie aus Deutschland oder China stammt oder ausschliesslich aus Solarenergie besteht. Die ausländische Energie oder die Solarenergie führt man – wenn technisch möglich – wiederum besser direkt den Verbrauchern zu.

Schmutzige Elektroautos

Es gibt Studien, die auf einen sehr niedrigen ERoEI von Solaranlagen in der Schweiz hindeuten – er dürfte in vielen Gegenden kaum wesentlich über 1 liegen. Wir sollten darum bei jeder geplanten Anlage eine ERoEI-Berechnung vornehmen. Welche Konsequenzen ergeben sich aus möglicherweise sehr niedrigen Erntefaktoren für die Kosten und den Nutzen der Energiestrategie? Wie niedrig darf der Erntefaktor von Solarzellen oder Windrädern sein, damit mit solchen Anlagen in der Schweiz überhaupt ökonomisch und ökologisch nachhaltig Strom erzeugt werden kann?

Bekannter, aber nichtsdestotrotz ungelöst ist die Frage, ob und unter welchen Bedingungen mit Elektroautos überhaupt ein Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden kann. Eine schwedische Studie hat ergeben, dass in Elektroautos – zumal in ihre Batterie – so viel Energie gesteckt werden muss, dass beim aktuellen Energiemix mit diesen Autos zehn und mehr Jahre gefahren werden müsste, bis sie betreffend CO2 besser abschneiden als vergleichbare Benzin- oder Dieselautos. Wenn diese Studie zutrifft, dann riskieren wir, mit Elektroautos die globale CO2-Belastung zu erhöhen statt zu senken – und dies natürlich zudem verbunden mit Umwegkosten.

Opportunitätskosten beachten

Es gibt «Schlaumeier», die glauben, die CO2-Bilanz von Elektroautos sei weit besser, wenn ihre Inputenergie (Bau, Betrieb, Entsorgung) vollständig oder weitgehend aus CO2-freien Quellen stamme. Das ist aber leider gleich ein doppelter Irrtum: Erstens haben wir das eben skizzierte ERoEI-Problem, also müsste geprüft werden, wie stark die angeblich CO2-freie Inputenergie ihrerseits eben doch mit CO2 befrachtet ist.

Dazu kommt das absolut zentrale ökonomische Opportunitätskostenprinzip, dass unbedingt auch auf ökologische Kosten, also auch auf CO2, angewendet werden muss: Solange im europäischen Netzverbund nicht ausschliesslich CO2-freier Strom zirkuliert, hat jeder Verbrauch von CO2-freiem Strom in der einen Nutzung (Elektroautos) unweigerlich zur Folge, dass andere Nutzungen auf nicht CO2-freien Strom zurückgreifen müssen. Deshalb muss der Umweltbilanz von Elektroautos und anderen Geräten in Europa und in der Schweiz immer der europäische Strommix zugrunde gelegt werden.

Diese Beispiele zeigen auf, wie bis in kleinste Detail gerechnet werden muss, damit wir zur Dekarbonisierung keinesfalls kontraproduktive Massnahmen treffen. Und sie lassen vermuten, dass der Ersatz der höchst potenten Kernkraft (ERoEI > 75) durch Photovoltaik (ERoEI < 4) eventuell gar nicht oder nur mit massiven ökologischen und ökonomischen Zusatzkosten möglich ist. Es ist nun höchste Zeit, dass endlich solche Berechnungen angestellt und vorgelegt werden.