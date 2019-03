Kampf der Regulierungsflut

Eifersüchtig hütet das Parlament seine Freiheit, zu tun und zu lassen, was es will. Das ist grundsätzlich sein gutes Recht. Allerdings tut sich das Parlament schwer mit der Erkenntnis, dass auch seine Freiheit Grenzen hat. Da ist zunächst die Verfassung, an die sich auch die beiden Kammern zu halten haben. Zu leichtfertig allerdings erlauben sie es sich immer wieder, sich darüber hinwegzusetzen. Darum hat der Ruf nach einer Verfassungsgerichtsbarkeit keine Chance.

Grenzen sind aber auch da, um festzulegen, wo die Freiheit des Parlaments in für die Allgemeinheit schädliche Beschlüsse mündet, also die Freiheit missbraucht wird. Das war etwa der Fall, als in den Neunzigerjahren ungehemmt eine enorme Verschuldung aufgebaut wurde. In einem Anfall politischer Weisheit hat sich das Parlament dann dazu aufgerafft, sich mit einer Schuldenbremse selbst zu beschränken – das Volk hat mit überwältigendem Mehr Ja gesagt. Das war einer der segenreichsten politischen Entscheide der jüngeren Geschichte; nicht zuletzt deswegen sind die Bundesfinanzen gesundet.

Ein wichtiger Bereich allerdings ist nicht unter Kontrolle: Es wird reguliert ohne Ende, es werden stets umfassendere, kompliziertere und einschränkendere Gesetze für oder gegen alles und jedes erlassen. Die Freiheit sowohl der Wirtschaft wie auch der Bürger wird so immer weiter eingeschränkt. Zudem verursachen alle Regulierungen Kosten, die letztlich die Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Diese Regulierungsflut hat ihre tiefere Ursache darin, dass zu viele Politiker und auch die Verwaltung ihre eigentliche Daseinsberechtigung im Erlass neuer Gesetze, Verordnungen und Ähnlichem sehen. Immerhin wird von besonnenen Politikern regelmässig der Ruf nach einer Regulierungsbremse laut.

Nun hat das Parlament einer Motion zur Einführung einer Regulierungsbremse zugestimmt. Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat entsprechend entschieden. Der Bundesrat wollte von der Motion nichts wissen. Er hat im Dezember einen Bericht vorgelegt, in dem er eine entsprechende Regelung ablehnt.

Es ist bezeichnend, dass sich in der Debatte nur die SP, bzw. ihr Präsident Christian Levrat, gegen die Selbstbeschränkung aussprach. Die SP gehört zu den fleissigsten Regulierern überhaupt, ihr kommt der Ruf nach mehr Staat, wenn nicht sogar auf Vorrat, sehr leicht über die Lippen. Die Partei befürchtet daher, eine Profilierungsmöglichkeit zu verlieren.

Gewiss, im Detail sind die Vorgaben der Motion zu diskutieren. Sie verlangt, dass im Parlament ein qualifiziertes Mehr (Mehrheit aller Ratsmitglieder, nicht nur der Anwesenden) nötig ist für Vorlagen, die mehr als 10’000 Unternehmen betreffen oder deren Kosten über einer noch zu definierenden Schwelle liegen.

Es ist wichtig, dass der Bundesrat diesen Auftrag ernst nimmt und die Vorgaben konkretisiert, nicht verwässert. Denn eine Regulierungsbremse ist auch als Zeichen an all diejenigen zu verstehen, die bei jeder Gelegenheit nach dem Staat rufen und dabei nicht realisieren, dass damit stets die Freiheit weiter eingeschränkt wird. Dem muss ein Riegel geschoben werden.