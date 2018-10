Kanada erhöht Zinsen

(Reuters) Angesichts der boomenden Wirtschaft in Kanada hat die Notenbank die Zinsen erneut erhöht und weitere Schritte ins Auge gefasst. Sie hob am Mittwoch den Schlüsselzins um einen Viertel Punkt auf 1,75% an – die fünfte Erhöhung seit Mitte 2018.

Die Bank of Canada setzte zudem mit Blick auf die «besonders kräftige» Konjunktur beim Nachbarn USA die Vorhersage für den Zuwachs der kanadischen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal auf auf das Jahr hochgerechnete 1,8% an. Zum Jahresende sollen sogar 2,3% herausspringen.

Die Währungshüter hatten dieses Jahr mehrfach Sorge wegen der wirtschaftlichen Folgen der Handelsspannungen mit den USA geäussert. Diese Risiken sehen sie nach dem Abschluss eines neuen Handelsabkommens zwischen Kanada, den USA und Mexiko jedoch schwinden.