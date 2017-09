Kanada erhöht überraschend den Leitzins

(Reuters) Die kanadische Zentralbank hat angesichts einer florierenden Wirtschaft den Leitzins überraschend erneut angehoben. Der Schlüsselzins wird um einen Viertelpunkt auf 1% erhöht, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte. Die Bank of Canada begründete den Schritt mit den robusten Konsumausgaben, den soliden Stellen- und Einkommenszuwächsen sowie dem unerwartet starken Wirtschaftswachstum in zweiten Quartal. Sie liess zudem die Tür für weitere Anhebungen in diesem Jahr offen. Es gebe keinen vorherbestimmten Pfad, hiess es. Weitere Zinsschritte hingen unter anderem von den Konjunkturdaten und Entwicklungen an den Finanzmärkten ab.

Die kanadische Notenbank war im Juli dem US-Beispiel gefolgt und hatte erstmals seit sieben Jahren ihre Leitzinsen angehoben. Damals setzte sie ihren Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 0,75% hoch. In den USA hatte die Federal Reserve im Juni ihren Schlüsselsatz auf das Niveau von 1,0 bis 1,25% angehoben, es war bereits der zweite Schritt in diesem Jahr und der vierte seit Dezember 2015. Damals war es die erste Anhebung seit fast zehn Jahren. Angesichts einer weiterhin unter den Erwartungen liegenden Inflationsrate gehen viele Experten aber nicht davon aus, dass die Fed die zinsen in diesem Jahr nochmals anheben wird.