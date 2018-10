Kann Cobas bei Aryzta mithalten?

Die Fondsgesellschaft Cobas hält es für wahrscheinlich, dass Aryztas Antrag auf eine Kapitalerhöhung um 800 Mio. € an der Generalversammlung nächste Woche abgelehnt wird. Zu dieser Ansicht wollen die Spanier nach Gesprächen mit anderen Aktionären des Backwarenkonzerns gekommen sein. Cobas selbst ist Aryztas grösste Aktionärin mit einem Anteil von 14,5%. Dazu sind in ihrem Umfeld weitere 4,5% zu verorten, die in ihrem Sinne stimmen dürften. Nächstgrössere Aktionäre sind Causeway Capital aus Los Angeles (7,5%), Black Creek aus Toronto (5%) und Financière de l’Echiquier aus Paris (5%).

