Kann die EU einen Krieg USA gegen China abwenden?

Die Länder der EU sind derzeit uneins, ob sie sich dem von US-Präsident Joe Biden initiierten diplomatischen Boykott der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking anschliessen sollen. Diese Episode unterstreicht einmal mehr, dass die EU und die USA hinsichtlich des Umgangs mit China wirklich weit voneinander entfernt liegen.

Zu den Autoren Robert Williams ist Senior Research Scholar und Dozent an der Yale Law School sowie geschäftsführender Direktor des Paul Tsai China Center der Yale Law School. Co-Autor Moritz Rudolf ist Postdoc Fellow am Paul Tsai China Center der Yale Law School.

Abgesehen von den gemeinsamen politischen Grundwerten bedienen sich die USA und die EU oftmals einer ähnlichen Rhetorik, wenn es um die Herausforderung geht, die China für die internationale Ordnung darstellt. Dennoch ist es den meisten europäischen Regierungen nicht möglich, ihre Interessen mit der Vision einer von den USA angeführten Koalition der Demokratien abzustimmen, die den Autokratien der Welt Paroli bietet. Offizielle europäische Vertreter verweigern sich der Idee, eine auf Eindämmung fokussierte Chinapolitik unter dem Deckmantel des Wettbewerbs zu verfolgen.

Obwohl die EU die transatlantische Zusammenarbeit vertiefen möchte, besteht keine Einigkeit darüber, wie das bewerkstelligt werden soll, ohne China zu verstimmen oder genau das internationale System zu untergraben, dessen Schutz man sich auf die Fahnen geheftet hat. Ebenso wenig sind die europäischen Regierungen von Amerikas Zuverlässigkeit als Partner überzeugt. Biden mag die transatlantischen Beziehungen wertschätzen, doch sein Vorgänger, Donald Trump, tat das nicht. Wer kann schon sagen, wofür der nächste US-Präsident – möglicherweise Trump selbst – stehen wird? Diese Zweifel stellen ein Hauptmotiv für die Bestrebungen der EU dar, ihre Vision einer «strategischen Autonomie» in die Praxis umzusetzen.

Prioritäten setzen

Freilich bestehen Möglichkeiten für eine transatlantische Zusammenarbeit im Hinblick auf China. Tatsächlich gibt es bereits Bemühungen, eine derartige Zusammenarbeit voranzutreiben, und zwar in Form von Initiativen wie dem USA-EU-Dialog zu China sowie dem Handels- und Technologierat der USA und der EU. Gemeinsame Massnahmen gegen Chinas wettbewerbsfeindliche Geschäfts- und Handelspraktiken, Ausfuhr- und Investitionsbeschränkungen als Antwort auf Chinas Menschenrechtsverletzungen und ein Vorstoss in Richtung hoher Standards für Infrastrukturprojekte im Ausland sollten begrüsst werden.

Doch möglicherweise präsentiert sich die aktuelle Chinaagenda der USA und der EU zu ambitioniert. Um den Nutzen durch Koordinierung zu maximieren, ist eine deutlichere Prioritätensetzung erforderlich. Darüber hinaus lassen unterschiedliche Rechtssysteme und Bedrohungswahrnehmungen die Fortschritte in Schlüsselbereichen – wie etwa CO2-Besteuerung, Kartellpolitik oder Reaktionen auf chinesische Desinformationskampagnen – quälend langsam vonstattengehen.

Besonders eingeschränkt präsentieren sich die Aussichten für eine sinnvolle militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit gegenüber China. Europäische Länder haben zwar einige symbolische Schritte unternommen – beispielsweise hat die deutsche Fregatte «Bayern» kürzlich im Südchinesischen Meer ihr Recht auf freie Durchfahrt demonstriert –, aber man hütet sich davor, viel weiter zu gehen.

Grenzen militärischer Zusammenarbeit

Dies gilt sogar für Frankreich, das einzige europäische Land mit einer massgeblichen militärischen Präsenz im Indopazifik. Dazu hat der französische Aussenminister Jean-Yves Le Drian jüngst erklärt: «Wir unterschätzen keineswegs das Ausmass des zuweilen heftigen Wettbewerbs mit China und die Notwendigkeit einer ständigen Risikobewertung, aber wir versuchen eine Militarisierung unserer Strategie zu vermeiden, um auf diese Weise die Einbeziehung aller interessierten Länder – unter Achtung ihrer Souveränität – zu ermöglichen.»

Diese mangelnde Bereitschaft, gegenüber China eine entschlossene Haltung einzunehmen, wird wahrscheinlich fortbestehen. Obwohl die neue deutsche Bundesregierung wohl einen etwas entschiedeneren Ton anschlagen wird, lässt Kanzler Olaf Scholz Vorsicht walten und stellt klar, dass alle Massnahmen «sorgfältig abgewogen» werden sollten, wobei er die Notwendigkeit eines kooperativen Ansatzes betont.

Die USA sollten also nicht damit rechnen, dass Deutschland bald damit beginnen wird, die Beziehungen zu China durch eine primär ideologische Brille zu betrachten. Die Kommunikationsstörungen im Zusammenhang mit dem Aukus-Verteidigungsabkommen zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA – im Zuge dessen Frankreich ausgebootet wurde und einen bedeutenden Rüstungsauftrag verloren hat – lassen die Grenzen einer militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa im Indopazifik noch deutlicher zutage treten.

Vereinbarungen zur Förderung von Deeskalation

Allerdings ist die transatlantische Zusammenarbeit nicht die einzige Möglichkeit für Europa, Einfluss auf die Beziehungen zwischen den USA und China auszuüben und die Risiken zu mindern, die eine rasche Verschlechterung der Beziehungen mit sich bringen würde. Derzeit sind Strategen damit beschäftigt, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und einen Ansatz zu entwickeln, der beiden Seiten den Wettbewerb ohne Katastrophe, insbesondere einen bewaffneten Konflikt, ermöglicht. Hier kann Europa helfen.

Die EU sollte eine diplomatische Initiative ähnlich dem Helsinki-Prozess in Erwägung ziehen, im Rahmen dessen es gelang, in den Siebzigerjahren die Spannungen zwischen der Sowjetunion und dem Westen zu mindern. Auf Grundlage eines derartigen neuen Prozesses könnte die EU Vereinbarungen zur Förderung von Deeskalation, Risikominderung und Krisenbewältigung vermitteln und so die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts verringern.

Europas beschränkte Fähigkeiten der militärischen Machtausübung im indopazifischen Raum könnten in diesem Zusammenhang von Vorteil sein, da dies die Glaubwürdigkeit der europäischen Akteure als ehrliche Vermittler und vertrauenswürdige Unterhändler stärkt. Im Vergleich zu direkter involvierten Akteuren könnte es der EU besser gelingen, in heiklen Fragen wie Taiwan und dem Südchinesischen Meer zu vermitteln. Sie könnte möglicherweise sogar in der Lage sein, in den Bereichen Cyberspace und Weltraum konstruktive Diplomatie voranzubringen. In diesen Bereichen operieren amerikanische und chinesische Kräfte nämlich regelmässig in unmittelbarer Nähe zueinander, und Fehleinschätzungen könnten zu Krieg führen.

Chance, den Krieg zu verhindern

Die Schwierigkeit, ein Regelwerk zu etablieren, das robust genug ist, um einen Konflikt zu vermeiden, darf nicht unterschätzt werden. Europa verfügt in diesem Punkt allerdings über einen komparativen Vorteil, den es in der Vergangenheit wiederholt unter Beweis gestellt hat. So spielten die EU-Kommission und die EU-Länder eine zentrale Rolle bei der Schaffung multilateraler Regime zur Exportkontrolle, wie etwa im Rahmen der Nuclear Suppliers Group und des Wassenaar-Abkommens. Auch bei den Verhandlungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm nimmt Europa eine entscheidende Rolle ein.

Eine EU-geführte Initiative zur Deeskalation im indopazifischen Raum ist alles andere als eine ausgemachte Sache, besonders angesichts der jüngsten Zunahme der Spannungen zwischen der EU und China. Doch eine derartige Initiative würde dem erklärten Ziel der EU entsprechen, einen inklusiven Ansatz in der Region zu verfolgen, der auch die regelbasierte internationale Ordnung stärkt. Noch bedeutsamer ist, dass eine derartige Vorgehensweise die womöglich beste Chance bietet, einen Krieg zwischen Grossmächten abzuwenden. Wurde die EU nicht genau zu diesem Zweck geschaffen?

Copyright: Project Syndicate.