Kann die Schweiz den Vorsprung halten?

Zuerst die gute Nachricht: Die Staatsquote der Schweiz liegt deutlich unter derjenigen der EU. Die Quote ist ein Mass für die staatliche Aktivität in einer Volkswirtschaft. Sie errechnet sich aus den Staatsausgaben aller Ebenen der öffentlichen Haushalte (in der Schweiz: Bund, Kantone, Gemeinden, Sozialversicherungen) gemessen am Bruttoinlandprodukt BIP. Die Staatsquote erreichte 2016 in der Schweiz 33%. Damit lag sie deutlich unter dem Durchschnitt der EU von 47,7%. Den höchsten Wert verzeichnete Frankreich mit 56,6%. Auf einen niedrigeren Wert als die Schweiz kam nur Irland mit 27,1%. Die schlechte Nachricht versteckt sich in der langfristigen Entwicklung der Staatsquote. Sie erreichte in der Schweiz 2002 einen Höchstwert von 34,7%. Danach sank sie bis 2007 unter 30%. Seither steigt sie in der Tendenz wieder leicht – die Staatsausgaben wachsen schneller als das BIP. In der EU ist es genau umgekehrt: Die Staatsquote erreichte 2009 das Maximum von 50,7%. Seither ist der Trend abwärts gerichtet. Noch ist der Vorsprung der Schweiz beruhigend. Der Trend jedoch ist es nicht, zumal in unmittelbarer Zukunft des Staates grosse Aufgaben harren. Dabei sei nur auf die Sicherung der Altersvorsorge hingewiesen, die zu höheren Staatsausgaben führen wird. Für den Staat wie auch für die Gesamtwirtschaft ist es von essenzieller Bedeutung, dass der steigende Trend der Staatsquote gebremst werden kann.