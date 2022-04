Kann sich die Welt Sanktionen gegen China leisten?

Angesichts der deutlicher werdenden weltwirtschaftlicher Folgen der westlichen Sanktionen gegen Russland fragte es sich, ob wir derzeit eine Ahnung davon erhalten, wie ein Bruch der Handels- und Fianzbeziehungen zu China aussehen könnte. Vielleicht. Doch viele wissenschaftliche Studien zum Nettonutzen der Globalisierung legen nahe, dass Sanktionen gegen China oder ein Bruch in den chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zumindest mittel- bis langfristig geringere quantitative Auswirkungen haben dürften, als man denken sollte.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Volkswirtschaft und Public Policy an der Universität Harvard.

Dies gilt gleichermassen für die USA und für China, die beide grosse und vergleichsweise diversifizierte Volkswirtschaften sind. Während ein wirtschaftlicher Bruch mit China den USA und Europa daher womöglich weniger wehtun würde, als man annehmen könnte, würden sich Sanktionen gegen China möglicherweise ebenfalls als nicht annähernd so wirksam erweisen, wie es bisher die Massnahmen gegenüber Russland sind.

Betrachten wir, um eine Vorstellung von der Grössenordnung der Auswirkungen zu erhalten, um die es hier geht, die aktuelle Debatte in Europa über eine Beschränkung russischer Gasimporte. Angesichts der Zögerlichkeit der europäischen Politik könnte man glauben, dass ein Stopp der Energielieferungen aus Russland, das etwa 35% von Europas Erdgas liefert, den Kontinent zu einer epischen Rezession verdammen würde. Doch sorgfältige wissenschaftliche Studien u. a. vom UCLA-Ökonomen David Baqaee et al. kommen zu der Einschätzung, dass die negativen Auswirkungen selbst für die besonders anfällige deutsche Wirtschaft voraussichtlich deutlich unter 1% oder, in einem extremen Szenario, 2% des BIP liegen würden.

Frage der Flexibilität

Wie bei vielen ähnlichen Gedankenexperimenten über die Vorteile der Globalisierung hängt viel von den zugrundegelegten Annahmen über die Flexibilität einer Volkswirtschaft, alternative Beschaffungsmöglichkeiten (Deutschland kann auf Reserven und auf US-Flüssiggas zugreifen) und die Hartnäckigkeit bestehender Vorlieben ab. Dass Europa seine Gasreserven und LNG-Importe aus den USA nutzen kann, verschafft ihm Zeit, sich umzustellen, und langfristig dürften die Kosten des Verzichts auf russische Energielieferungen tatsächlich gering sein.

Die Europäische Zentralbank kommt mit einer deutlich anderen Methodik zu einer relativ ähnlichen Schlussforderung. Zwar erkennen beide Studien die grossen Unsicherheiten an, und auch die politische Vorgehensweise spielt eine Rolle: Ein europaweiter Mechanismus zum Teilen der Gasreserven würde die Belastung gleicher verteilen. Doch wenn man der Ansicht ist, dass die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen eines Boykotts russischer Energieträger derart bescheiden sind, ist das Zögern Europas, ihn jetzt einzuleiten, schwer zu erklären.

Allerdings sind die Auswirkungen der Deglobalisierung, wie die Auswirkungen der Globalisierung, tendenziell ungleich verteilt. Europas Vorsicht könnte durchaus stark mit dem Druck von Lobby-Gruppen zusammenhängen, die von einem Embargo auf russische Energieträger besonders betroffene Regionen und Branchen repräsentieren.

Wenige Prozentpunkte des BIP

China ist natürlich nicht Russland. Seine Volkswirtschaft ist zehnmal so gross; während der vergangenen drei Jahrzehnte ist es ins Zentrum des weltweiten Handels- und Finanzwesens gerückt. Als wichtiger Lieferant von Zwischenprodukten für die Industrie sowie als letztes Glied in der asiatischen Lieferkette hat sich China im wahrsten Sinne des Wortes zur Werkbank der Welt entwickelt. Als Importeur ist es in Branchen, die von grundlegenden Rohstoffen bis zu europäischen Luxusartikeln reichen, sogar noch wichtiger als die USA.

China hat Devisenreserven von über 3 Bio. $ und ist ein bedeutender Inhaber von US-Staatsanleihen. Seine Ersparnisse und Portfoliopräferenzen leisten seit langem einen wichtigen Beitrag zum heutigen Umfeld sehr niedriger Zinsen. Sollte also die weltweite Produktionsleistung nicht massiv zurückgehen, wenn geopolitische Spannungen China plötzlich in die wirtschaftliche Isolation zwängen – womöglich zusammen mit einer Gruppe anderer Autokratien, darunter Russland und dem Iran?

Interessanterweise prognostizieren die anerkannten Handels- und Finanzmodelle zumindest mittel- bis langfristig keine derart katastrophalen Ergebnisse. So hat etwa eine aktuelle Studie ergeben, dass eine Entkoppelung der globalen Wertschöpfungsketten, die von einer Verringerung im Handel mit China enorm betroffen wären, die USA lediglich 2% des BIP kosten würde. Für China könnten die Kosten höher sein, aber lägen trotzdem nur bei wenigen Prozentpunkten des BIP.

Vorteile geringer als angenommen

Die Literatur zur Finanzglobalisierung kommt unterm Strich zum selben Ergebnis: Zwar profitieren Länder im Allgemeinen von der Offenheit für internationale Kredite und Investitionen, doch sind die Vorteile besonders im Falle schwacher Regulierung quantitativ geringer, als man annehmen sollte.

Man kann zum Schluss kommen, dass die Auswirkungen einer wirtschaftlichen Abkoppelung der USA und Chinas voneinander grösser wären, wenn man davon ausgeht, dass die Deglobalisierung zu einer dramatischen Verringerung der den Konsumenten zur Verfügung stehenden Warenvielfalt sowie zu höheren Preisaufschlägen durch lokale Monopolisten und eine geringere «schöpferische Zerstörung» innerhalb der Wirtschaft führen würde. Trotzdem lässt sich nicht ohne weiteres zeigen, dass die Folgen von Handelssanktionen für die USA oder China so belastend wären wie für Russlands viel kleinere und weniger diversifizierte Wirtschaft.

Besser keine Probe aufs Exempel

In subtilerer, aber womöglich genauso wichtiger Weise kann globaler Finanzdruck manchmal selbst autokratische Regierungen zwingen, eine bessere Politik zu verfolgen und bessere Institutionen einzuführen. Ein wichtiges Beispiel ist die Unabhängigkeit der Notenbank. Nach Russlands illegaler Annexion der Krim 2014 hielt die Furcht vor einer weltweiten Reaktion der Obligationenmärkte Putin anscheinend davon ab, Notenbankchefin Elwira Nabiullina zu entlassen, als sie zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen schmerzhaft erhöhte. Es wurde ihr damals weithin zugeschrieben, dass sie eine Finanzkrise und einen Zahlungsausfall verhindert habe. Der Status der russischen Notenbank ist heute derart gut, dass Putin sich Gerüchten zufolge geweigert hat, im Gefolge der Invasion in der Ukraine Nabiullinas Rücktritt anzunehmen.

Meine Vermutung – auch wenn ich die Schwierigkeit anerkenne, dies zu beweisen – ist, dass eine übertriebene Deglobalisierung leicht katastrophale Folgen haben und besonders die Innovation und die wirtschaftliche Dynamik untergraben könnte. Doch viele wissenschaftliche Studien gehen von unerwartet geringen quantitativen Auswirkungen eines wirtschaftlichen Bruchs zwischen den USA und China aus. So zumindest die Theorie. Es wäre viel besser, hier nicht die Probe aufs Exempel zu machen.

