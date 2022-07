Kantonalbanken scheuen Bitcoin jetzt erst recht

Mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple kann man sich schnell die Finger verbrennen. Wer Anfang Jahr einen Bitcoin für 43’500 Fr. erwarb, hat heute noch die Hälfte. Sogar Stablecoins, die an eine etablierte Währung wie den Dollar gebunden sind und mehr Sicherheit bieten sollen, konnten wie im Fall von TerraUSD ihr Stabilitätsversprechen nicht einhalten. Ein Ende der Abwärtsspirale ist nicht in Sicht. Jüngst hat noch der Kryptokreditspezialist Celsius Insolvenz angemeldet.

Das Interesse, mit Krypto-Assets zu spekulieren, ist dennoch ungebrochen. Gemäss einer Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland ist in der Schweiz fast jeder Fünfte in Bitcoin oder eine andere Kryptowährung investiert – gleich viel wie in Obligationen, mehr als in strukturierte Produkte. Digitale Assets sind aber meist nicht über die Hausbank erhältlich. Anleger müssen sich an Onlinebanken wie Corner, Flowbank oder Swissquote richten oder auf Plattformen von nicht-lizenzierten Anbietern wie Bity, Lykke oder Swissborg ausweichen.