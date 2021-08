Kapitalerträge pauschal besteuern

Jetzt droht Doppelinflation: Die Preisinflation infolge Geldschwemme inflationiert die Probleme mit unserem Steuersystem. Denn es besteuert die nominellen statt die realen Kapitaleinkommen. Deshalb sind auch viele aktuelle Steuerreformvorschläge Unsinn. So will die 99-Prozent-Initiative Kapital höher als Arbeit besteuern. Dabei werden die realen Kapitaleinkommen schon heute weit überbesteuert. Folglich gilt es, die Kapitalbesteuerung endlich auf die realen Erträge auszurichten.

Zum Autor Reiner Eichenberger ist Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i. Üe. und Forschungsdirektor von Crema – Center of Research in Economics, Management and the Arts.

In der Schweiz ist die Besteuerung von Kapital relativ zu Arbeit anders als oft behauptet hoch: Die Einkommen aus Vermögen und Arbeit werden formal gleich und gemeinsam besteuert, sodass die Progression voll greift. Fast überall sonst wird Kapital- weit tiefer als Arbeitseinkommen besteuert. In der Schweiz wird Kapitaleinkommen sogar doppelt besteuert, als Unternehmensgewinne und Dividendeneinkommen der Aktionäre. Zwar sind Kapitalgewinne natürlicher Personen steuerfrei, doch das wird durch die Vermögenssteuer kompensiert. Alle Kantone und Gemeinden besteuern die Vermögen mit sehr unterschiedlichen Sätzen. In Europa haben nur vier andere Länder Vermögenssteuern, alle weit niedrigere.

Inflation multipliziert Kapitalbesteuerung

Arbeitseinkommen ist heute in der Schweiz vor Inflation weitgehend geschützt. Die «kalte Progression» durch inflationäre Streckung der Arbeitseinkommen wird automatisch ausgeglichen. Doch Kapitaleinkommen ist ungeschützt. Denn Inflation streckt die nominellen Vermögenseinkommen nicht, sondern multipliziert sie, selbst wenn sie real sinken. Die reale Verzinsung von Finanzvermögen entspricht dem nominellen Zins minus der Inflation, die den Wert der Finanzvermögen mindert. In der Schweiz schwankten die Realzinsen für sichere Anlagen, etwa langläufige Staatsobligationen, seit 1950 um einen Mittelwert von etwa 1%. Die Nominalzinsen hingegen bewegen sich mit Schwankungen parallel zur Inflation. So liegen bei einer Inflation von 3% die Nominalzinsen tendenziell um die 4%.

Ein Beispiel verdeutlicht die Steuerwirkung der Inflation. Angenommen sei ein Realzins von 1% und zürcherische Steuersätze auf hohen Einkommen von 40% und hohen Vermögen von 0,6%. Bei null Prozent Inflation und so einem Nominalzins von 1% bleibt nach der Einkommenssteuer 0,6% und nach der Vermögenssteuer gerade null Prozent. Hingegen bleibt bei 3% Inflation und so einem Nominalzins von 4% nach der Einkommenssteuer 2,4%, nach der Vermögenssteuer 1,8% und nach Abzug der Inflation noch minus 1,2%. Gemeinsam wirken Inflation und heutige Besteuerung also stark konfiskatorisch. Der Ausgleich der kalten Progression hilft da nahezu nichts.

Während die Sparer enteignet werden, profitieren die Schuldenmacher. Als Kompensation für das inflationsbedingte Dahinschmelzen ihrer Schuld müssen sie zwar höhere Schuldzinsen zahlen, doch diese können sie vom steuerbaren Einkommen abziehen. So lohnt sich dann der Kauf von Realwerten auf Pump. Weil Kapitalgewinne nicht voll besteuert werden, lohnen sich bei Inflation Schuldenkonstrukte umso mehr – sodass Inflation auch dem Staat schadet.

Als Gegenmassnahme empfehlen manche Experten, die Kapitaleinkommen um die Inflation zu bereinigen. Dafür muss die laufende Inflation von den nominellen Zinseinkünften abgezogen werden. Allerdings bleiben so viele Probleme der Kapitalbesteuerung ungelöst.

Pauschalierung ist Trumpf

Ich empfehle deshalb ein anderes Verfahren: Das reale Nettovermögenseinkommen soll pauschalisiert erfasst werden. Als realistische Rendite kann für Kleinanleger die reale Verzinsung sicherer Anlagen wie Staatsobligationen, etwa 1%, angenommen werden und für grosse Anleger die Rendite von Pensionskassen, die in den vergangenen 20 Jahren mit ihren professionell optimierten Portefeuilles auf rund 2,3% jährlich kamen. Natürlich werben viele Vermögensverwalter mit höheren Zahlen. Doch die Banken vergeben Hypothekarkredite zu Niedrigstzinsen, weil sie das Geld offensichtlich selbst nicht besser anlegen können – wie sollen die Bürger da viel besser sein?

Höhere Renditen sind nur mit höheren Risiken zu erwirtschaften. Dadurch entstehen aber irgendwann Verluste, die natürlich gegengerechnet werden müssten. Dasselbe gilt für den Eigenmietwert. Der reale Liegenschaftsertrag durch Eigenmietwert minus Unterhaltskosten und Abschreibungen wird kaum je mehr als 1,5% betragen. Sonst wären Investitionen in Immobilien anderen Investitionen systematisch überlegen, was in einem funktionierenden Finanzmarkt nicht sein kann.

Daraus folgt das ideale Steuersystem. Kapital soll nicht mehr durch die detaillierte Erfassung einzelner nomineller Erträge und der Vermögenssteuer als Ersatz für die fehlende Kapitalgewinnsteuer besteuert werden, sondern durch eine pauschalisierte Erfassung aller realen Vermögenserträge. Als reale Rendite des Nettovermögens nach Abzug der Verwaltungskosten von 0,7 bis 1% ist ein mit dem Vermögen steigender Wert von null für kleine Vermögen bis 1,5% für grosse Vermögen realistisch. Entsprechend soll das Vermögenseinkommen von natürlichen Personen je nach Vermögensgrösse mit null bis 1,5 % des Nettovermögens, also aller Vermögenswerte minus der Schulden, eingesetzt werden. Dieses Vermögenseinkommen soll mit dem Arbeitseinkommen zusammen mit den progressiven Einkommenssteuersätzen besteuert werden. Professionelle Anleger sollen entweder nach dem heutigen System oder mit höheren Pauschalrenditen erfasst werden, denn ihre Arbeit dient ja dazu, die Rendite über den Basiswert zu steigern.

Schluss mit der Subventionierung der Schuldner

Die pauschale Vermögenssteuer löst viele Probleme heutiger Steuern auf einfachste Weise. Alle Arten von Vermögenserträgen – Zinsen, Dividenden, Kapitalgewinne, Eigenmietwerte, einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne, Anlagen in Autos vs. Liegenschaften etc. – würden ganz automatisch gleichbehandelt. Damit entfiele beispielsweise die Diskussion um den Eigenmietwert. Die Anreize zur Verschuldung, um von Inflationseffekten zu profitieren, entfielen. Die Anreize zum Eingehen übermässiger Risiken würden eliminiert. Die Steuererhebung würde massiv vereinfacht. Anreize und Aufwand zur Steueroptimierung und viele Kapitalmarktverzerrungen fielen weg.

Die Subventionierung der Schuldner durch die Sparer entfiele. Die Reform gäbe allen Bürgern Anreize, Kapital zu bilden. Insgesamt würde diese Reform die Finanzmarktstabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität der Schweiz massiv steigern. Damit wäre die pauschale Vermögensbesteuerung auch die ideale Antwort auf die international anvisierte Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen von 15%.

Die Gegenargumente ziehen nicht. Natürlich erwirtschaften nicht alle Anleger immer dieselbe Rendite. In einem Jahr haben manche mit Glück oder Pech höhere oder niedrigere Renditen. Über die Jahre gleichen sich die Unterschiede aber stark aus. Zugleich ist die pauschale Besteuerung der realen Vermögenseinkommen so oder so weit weniger willkürlich als die heutige Besteuerung der nominellen Einkommen. Einnahmenausfälle auf Erträgen und Vermögen würden durch den Wegfall von Schuldzinsabzügen stark gemindert. Verbleibende Ausfälle wären nur gerecht, denn bisher ist Kapital überbesteuert. Deshalb ist klar: Es ist Zeit, die Kapitalbesteuerung umzustellen. Statt ein Teil der nominellen Erträge sollen alle realen Erträge erfasst werden. Dafür ideal ist ihre pauschalisierte Besteuerung aufgrund des Nettovermögens.