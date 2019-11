Die OECD hat sich völlig in das Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft verbissen. Dabei geht es grundsätzlich darum, dass die Hochsteuerländer einen Teil der Steuern anderswo niedergelassener multinationaler Konzerne in ihre eigene Staatsschatulle umlenken wollen. Dabei ist dem Kartell der Hochsteuerländer fast jedes Mittel recht.

Im November und im Dezember sollen erste öffentliche Anhörungen zum Projekt stattfinden. Der Fahrplan ist ambitiös: Im Juni 2020 sollen politische Entscheide über die Architektur des neuen internationalen Steuerregimes fallen – obwohl noch fast nichts klar ist.

Die Reform soll auf zwei Säulen ruhen: Die Säule eins befasst sich mit der Änderung der Gewinnzuteilung. Das heisst, grundsätzlich soll der Gewinn der Unternehmen künftig teilweise in den Marktstaaten – also dort, wo die Produkte verkauft werden – versteuert werden und nicht mehr in den Sitzstaaten. Die Säule zwei will eine Mindestbesteuerung fixieren. Erfasst werden sollen multinationale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. €.

Viel mehr ist bislang nicht klar – und die Probleme beginnen hier erst. Zunächst sollen nur sogenannte Übergewinne, also zu hohe Gewinne, erfasst werden. Wie sie allerdings zu definieren sind und ob das überhaupt Sinn hat, ist offen. Unklar ist auch, welche Gewinne wo besteuert werden sollen, wie hoch die Mindestbesteuerung ausfallen soll, ja sogar welche Branchen erfasst werden sollen und so weiter.

Die Folgen allerdings dürften schwerwiegend sein. Der Vorschlag bringt zunächst einen massiven Eingriff in die Steuersouveränität der einzelnen Staaten. Gleichzeitig dürfte der Steuerwettbewerb massiv eingeschränkt werden, vor allem über die Mindestbesteuerung.

Für die heutigen Sitzstaaten, oft kleinere Länder mir vernünftiger Steuerbelastung, entstünden markante Einnahmenausfälle. Das gilt auch für die Schweiz. Es kann heute allerdings nicht einmal im Ansatz abgeschätzt werden, wie hoch diese Ausfälle dereinst wären.

Die Folgen für die betroffenen Unternehmen sind im Detail ebenso wenig abschätzbar. Immerhin so viel: Sie müssten wohl mit einer tendenziell höheren Steuerbelastung rechnen. Zudem – und das könnte noch stärker ins Gewicht fallen – dürften ihnen immense administrative Bürden mit entsprechenden Kostenfolgen auferlegt werden.

Die Pläne der OECD erinnern eher an ein absurdes Theater als an seriöse Wirtschaftspolitik. Clemens Fuest, der Präsident des renommierten deutschen Ifo-Instituts, bezeichnete kürzlich in einem Vortrag an der Universität Luzern das Vorhaben der OECD denn auch als «völlig verrückt».

Dass seine Prognose, wonach das Projekt scheitern dürfte, Realität wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zu viele Funktionäre und Politiker würden das Gesicht verlieren. Mit einer im besseren Fall massiv abgespeckten Variante muss wohl gerechnet werden. Das Kartell der Hochsteuerländer ist zu mächtig.