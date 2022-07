Kartellamt nimmt Kühnes LH-Aufstockung unter die Lupe

(Reuters) Das Bundeskartellamt nimmt die erhöhte Beteiligung des Hamburger Milliardärs Klaus-Michael Kühne bei der Lufthansa (LHA 5.78 +3.10%) unter die Lupe. Die kürzlich gegründete Küh­ne Avia­ti­on meldete eine «Auf­sto­ckung der Be­tei­li­gung an Luft­han­sa auf über 15%» zur Prüfung an, wie das Kartellamt am Dienstag auf seiner Internet-Seite mitteilte. Das Kartellamt schaue sich den Vorgang nun an, sagte ein Sprecher.

Die Kühne-Gesellschaft hatte ihren Lufthansa-Anteil einer Mitteilung von Anfang Juli zufolge um weitere fünf Prozent auf rund 15% erhöht. Damit ist der Eigentümer der Schweizer Spedition Kühne+Nagel und Hauptaktionär der Reederei Hapag-Lloyd (HLAG 246.80 -0.08%) auch größter Lufthansa-Aktionär vor dem deutschen Staat, der mit der Rettungsaktion in der Corona-Krise einstieg und noch 14,16% hält.