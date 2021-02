Katalonien im Labyrinth

Die Regionalwahlen in Katalonien haben keine wirkliche Klärung der politischen Verhältnisse gebracht, wenn auch das Lager der Separatisten etwas zulegen konnte und im Regionalparlament wiederum eine bequeme Mehrheit erreicht. Nur, was nicht wenige Kommentatoren und Analysten bei der Lektüre des Wahlresultats vom Sonntag übersehen: Die drei Parteien dieses Blocks, die Linksrepublikaner von ERC, die linke Anti-System-Partei CUP und die Wahlplattform der ehemaligen konservativen Convergència i Unió, die sich jetzt Junts per Catalunya (JxCat) nennt (und deren Führer, Carles Puigdemont, sich vor der spanischen Justiz in Belgien versteckt), sind untereinander zutiefst zerstritten und bekämpfen sich an allen Fronten.

Das einzig verbindende Element dieser drei sehr unterschiedlichen Gruppierungen ist ihr in den letzten zehn Jahren hartnäckig vorgetragenes Monothema des Separatismus, der Trennung von Spanien zur vermeintlichen Überwindung aller Probleme. Aufgrund auch der sehr niedrigen Wahlbeteiligung, die von 80% vor bald vier Jahren auf jetzt nur noch 53% gefallen ist, konnten die Unabhängigkeitsbefürworter die symbolische Marke von knapp mehr als 50% aller abgegebenen Stimmen erreichen, was ihre Anführer noch am späten Wahlabend zu euphorischen Proklamationen und Forderungen verleitete.

Sánchez’ gelungener Coup

Der wahre Sieger des Urnengangs ist jedoch, rein arithmetisch betrachtet, der bisherige sozialistische Gesundheitsminister unter Pedro Sánchez, Salvador Illa, der mitten in der heikelsten Phase der Covid-19-Pandemie sein Amt aufgab, um in Katalonien Politik zu machen, die Kehrtwende zu schaffen, die dort seit Jahren in der katalanischen Gesellschaft herrschende Blockade zu überwinden und einen Neuanfang zu wagen. Sein Erfolg, der aufgrund der parlamentarischen Arithmetik einem Pyrrhussieg gleichkommt, verdeutlicht, wie verworren und widersprüchlich die politische Situation zurzeit in Katalonien ist: In einem in der Zentralregierung ausgefeilten Plan wird ein wegen des mehr als fragwürdigen Managements der Pandemie in ganz Spanien unter schwerem Beschuss stehender, wenig charismatischer Gesundheitsminister – Salvador Illa – einen Monat vor den Regionalwahlen nach Barcelona beordert; es gelingt ihm auf Anhieb – knapp vor ERC und JxCat – die Wahlen zu gewinnen, seine dort seit langem schlummernde, stagnierende sozialistische Partei (PSC) wachzurütteln und zu neuen Ufern zu führen.

Sein Motto in der Kampagne: «Lasst uns einen Neubeginn versuchen, zehn verlorene Jahre der Konfrontation beenden und Katalonien wieder auf Vordermann bringen.» Offenbar sind seinem Aufruf viele Katalanen gefolgt, wenngleich nicht wenige aus dem liberal-konservativen Zentrum von Ciudadanos und PP stammen, die in diesen Wahlen ein Debakel erlebt haben, verliert doch Ciudadanos, die 2017 als Siegerin hervorging, 30 Sitze; der Partido Popular ist nur noch mit drei Sitzen vertreten. Man mag sich fragen, wie das Abstimmungsresultat aussehen könnte, hätte Illa sich besser und länger auf den Wahlgang vorbereitet.

Zweifelsohne ist sein Sieg auch ein Sieg von Premier Sánchez, der sich nun die Hände reibt. Sein Plan ist fürs Erste aufgegangen, wenn auch die Kräfteverhältnisse in Katalonien sich nicht wie gewünscht verändert haben. Seine Sozialistische Partei ist aus einem desolaten Schattendasein zur stärksten Kraft avanciert, und die Mitte-rechts-Parteien sind regelrecht implodiert. Nur der ultrarechten Vox ist es erwartungsgemäss gelungen, auf Anhieb mit elf Sitzen ins katalanische Regionalparlament einzuziehen. Auch Vox gehört – zum Verdruss der anderen politischen Kräfte – zu den eigentlichen Siegern.

Es wird sich nun in den nächsten Monaten zeigen, inwieweit der Illa-Effekt sich auf die Madrider Politik extrapolieren lässt und in welchem Ausmass Sánchez innerhalb seiner links-linken Koalitionsregierung, die pikanterweise auf Unterstützung der Linksrepublikaner (ERC) Kataloniens und anderer Kleinstgruppen angewiesen ist, an Manövrierfähigkeit gewinnt.

Auch wenn die Fronten in Katalonien sich auch nach dieser Wahl nicht wirklich verschieben und sogar von einem leichten Erstarken der Separatisten auszugehen ist, die vermutlich erneut die Regionalregierung stellen werden, so sind in der katalanischen Gesellschaft durchaus Signale für eine Entkrampfung der bisherigen sterilen Auseinandersetzung erkennbar. Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, die zusammen mit der politischen Aufwiegelung zu einer Verhärtung der Gesellschaft geführt hatte, und jetzt die Folgen der Pandemie, die noch nicht quantifizierbar sind, haben zu einer verständlichen Ermüdung der Bürger geführt. Sie stellen sich die bange Frage, was dieser Konflikt an Gutem für Katalonien gebracht hat und wie die Zukunft gestaltet werden könnte.

In den letzten zehn Jahren ist Katalonien von einer blühenden Wirtschaftsregion immer mehr ins zweite Glied abgefallen. Der sogenannte Procés hat bis heute zu einem Massenexodus katalanischer Unternehmen geführt. Seit dem illegalen Referendum von 2017 haben gegen 6500 Firmen der Region den Rücken gekehrt, unter anderem so namhafte wie Banco de Sabadell, Caixabank, Codorníu, Gas Natural, Fenosa oder Albertis. Die ausländischen Investitionen sind in dieser Periode 22% zurückgegangen; die Verschuldung der Region ist bei weitem die höchste in Spanien und erreicht bei den Ratingagenturen Fitch, Standard and Poor’s und Moody’s Ramschqualität.

Festklammern am Procés

Während dieser Zeit hat die Region Madrid Katalonien deutlich überholt und ist zum stärksten Wirtschaftsmotor auf der Iberischen Halbinsel aufgerückt. In einer vor kurzem von der spanischen Handelskammer erhobenen Studie, die 75 relevante Wirtschaftsindikatoren untersucht, schneidet Katalonien in den meisten Eckwerten durchweg schlechter ab als vor drei Jahren. Auch der Haushalt ist in akuter Schieflage. Nächstens wird die Erneuerung von 40 Mrd. € Schulden fällig; ohne die Schützenhilfe aus Madrid müsste Katalonien – da die internationale Verschuldung aufgrund der schlechten Bonität verwehrt ist – den Konkurs anmelden.

Für die Separatisten ist der Procés ein Überlebenskampf, denn ohne ihn haben sie keine Berechtigung, müssten sich neu erfinden. Das erklärt auch ihre Flucht nach vorn, sehr zum Nachteil der Katalanen. Viele Bürger verstehen aber zusehends, dass dieser unfruchtbare Kampf zu einer Verarmung und Entzweiung ihrer Gesellschaft geführt hat. Vorerst bleibt Katalonien ein politisches Labyrinth. Um diesem Wirrwarr zu entfliehen, braucht es auf beiden Seiten Einsicht und Willen zur Konzilianz, und Madrid braucht wohl einen grösseren Plan als nur taktische Ad-hoc-Übungen, um just die Regionalwahlen zu gewinnen.