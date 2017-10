Katalonien-Krise belastet Börse in Madrid

(Reuters) Anleger in Spanien sind zunehmend nervös wegen der sich zuspitzenden politischen Krise in Katalonien. Der Leitindex an der Börse in Madrid rutschte am Freitag erneut ab und verlor 0,8 % auf 10.132 Punkte. Besonders unter Druck standen Bankaktien. Auch spanische Staatsanleihen flogen aus den Depots. Die Situation in Katalonien werde erst schlechter bevor sie besser werde und sie werde Investitionen in der Region negativ beeinflussen, sagte Volkswirt Jesus Castillo von der Bank Natixis. Ungeachtet des Verbots des Verfassungsgerichts will das katalanische Regionalparlament am Montag über eine Loslösung von Spanien debattieren.

Die Titel der Geldhäuser Caixabank (CABK 4.079 -0.87%) und Banco Sabadell, die beide ihren Hauptsitz in der Krisenregion haben, verloren zeitweise mehr als 4%. Sabadell will den juristischen Sitz in die spanische Hafenstadt Alicante verlagern. Der Caixabank-Vorstand will nach Informationen eines Insiders ebenfalls über einen Umzug beratschlagen.

Gesetz erleichtert Firmen Abzug aus Katalonien Die spanische Regierung erleichtert Unternehmen in Katalonien die Verlegung ihres juristischen Sitzes in andere Regionen des Landes. Wirtschaftsminister Luis de Guindos sagte am Freitag, das Kabinett habe einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die bürokratischen Hürden gesenkt würden.



Der Erlass sei auf die Caixabank zugeschnitten, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die spanische Bank Sabadell hatte am Donnerstag angekündigt, ihren Sitz vom katalanischen Sabadell nach Alicante zu verlegen.



Auch andere Unternehmen erwägen wegen der Katalonien-Krise, ihren Sitz zu verlegen. Der EU-Kommission zufolge würde Katalonien bei einer Trennung von Spanien auch aus der EU und dem Euro austreten – mit weitreichenden Folgen für Unternehmen. Infobox öffnen

«Der Umzug des Hauptsitzes würde zwar grössere Sicherheit bezüglich Finanzaufsicht und Regulierung bedeuten», erklärten Experten der Berenberg Bank in einem Kurzkommentar. «Weil beide Banken aber einen Grossteil ihrer Geschäfte in Katalonien abwickeln, bleibt ein nicht unerhebliches Restrisiko.»

Am Anleihemarkt trennten sich Anleger von spanischen Papieren. Die Rendite der zehnjährigen Titel weitete sich auf der Handelsplattform Tradeweb um sieben Basispunkte auf 1,76% aus. Der Renditeabstand zur zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 128 Basispunkte.

Katalonische Unabhängigkeitserklärung

In Katalonien mehren sich einem Medienbericht zufolge die Hinweise auf eine Unabhängigkeitserklärung am Dienstag. Die Zeitung «El Mundo» berichtete am Freitag, Separatistenparteien arbeiteten nach eigenen Angaben aktiv an einer entsprechenden Deklaration. Sie solle dem Regionalparlament am Dienstag vorgelegt werden. Das Blatt zitierte den Abgeordneten Carles Riera, wonach von diesem Szenario ausgegangen wird. Niemand gehe von Verzögerung oder Ungewissheit aus. Bereits der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, hatte für Dienstag eine Rede vor dem katalanischen Parlament angekündigt, bei der die Unabhängigkeit proklamiert werden könnte.

Spaniens Regierung bittet um Entschuldigung

Erstmals nach dem Polizeieinsatz beim katalanischen Unabhängigkeitsreferendum hat ein Vertreter der Zentralregierung in Madrid um Entschuldigung gebeten. Er bedauere das Vorgehen der Beamten und entschuldige sich in deren Namen, sagte der Regierungsvertreter Enric Millo am Freitag in einem Fernsehinterview. Menschen seien geschlagen und gestossen worden.

Die Äusserung könnte in der Region als Versöhnungsgeste gewertet werden. Polizeibeamte waren am Sonntag im Einsatz, um die Volksabstimmung zu unterbinden, die nach Ansicht der Regierung in Madrid gegen die Verfassung verstiess und auch höchstrichterlich untersagt wurde. Menschenrechtsexperten kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskräfte als überzogen. Nach Angaben der katalanischen Gesundheitsbehörden wurden etwa 900 Menschen verletzt.

Bei dem Referendum hatten nach Darstellung der Regionalregierung 90% für eine Loslösung von Spanien gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 40%.