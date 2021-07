Katar senkt CS-Anteil

(AWP) Der Staatsfonds von Katar hat seinen Anteil an der Credit Suisse (CSGN 9.77 +0.83%) (CS) unter 5% verringert. Die Qatar Investment Authority hält nun noch einen Anteil von 4,8% an der Schweizer Grossbank, wie einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC zu entnehmen ist.

Damit ist der Staatsfonds nicht mehr grösster Aktionär der Credit Suisse. Zuletzt hatte der Golfstaat eine Beteiligung von 5,6% gemeldet – auch in der Datenbank der Schweizer Börse SIX ist er noch mit diesem Anteil aufgeführt. Neu dürfte damit der Investor Blackstone grösster CS-Aktionär sein, er vermeldete Anfang Juni einen Anteil von 5,5%.

Zu den Gründen für den Abbau der Position durch den Staatsfonds aus Katar werden in der SEC keine Angaben gemacht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verweist in einer Meldung vom Vorabend auf die Turbulenzen der vergangenen Monate aufgrund der Debakel um den Hedgefonds Archegos und die mit Greensill Capital erstellten Fonds.