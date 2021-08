Kathy Hochul: Von der Stahlstadt an die Spitze

Im Amtsgebäude des Gouverneurs von New York in der Stadt Albany weht seit Dienstag dieser Woche ein frischer Wind. Gouverneur Andrew Cuomo, ein Star der Coronakrise in den USA, war infolge eines Berichts der Staatsanwaltschaft zurückgetreten, der ihm sexuelle Belästigung an insgesamt elf Frauen vorwirft.

Kathleen «Kathy» Hochul, zuvor Vizechefin unter Cuomo, hat die Amtsgeschäfte übernommen. Sie ist die erste Frau an der Spitze des 20-Mio.-Einwohner-Bundestaats, der auch die Metropole New York umfasst. «Es ist Zeit, die Macht von New Yorks Frauen zu entfesseln und sicherzustellen, das alle Hindernisse zu ihrem Erfolg ein für alle Mal ausgeräumt werden», erklärte Hochul anlässlich ihrer Amtsübernahme. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an