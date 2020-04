Kauflaune in der Eurozone trübt sich kräftig ein

(Reuters) Die Kauflaune der Verbraucher im Euroraum hat sich im April spürbar verschlechtert. Das Barometer für das Konsumentenvertrauen fiel um 11,1 Punkte auf minus 22,7 Zähler, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Es rutschte damit unter seinen langjährigen Durchschnitt von minus 11,1 Punkten und in die Nähe seines Rekordtiefs, das in der Finanzkrise 2009 markiert wurde. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit minus 19,6 Zählern gerechnet.