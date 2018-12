Kaum lernfähige Politik

Das Parlament ist in der abgelaufenen Session mit zwei grossen Vorlagen unzimperlich – man könnte auch sagen weise – umgegangen: Der Ständerat hat die Reform des Aktienrechts zur Überarbeitung an die Kommission zurückgewiesen. Der Nationalrat hat, nach stundenlangen Debatten, die Totalrevision des CO2-Gesetzes in der Gesamtabstimmung abgelehnt.

Die zwei Vorlagen sind in der Sache völlig unterschiedlich. Dennoch haben sie eine wichtige Gemeinsamkeit: Beide waren aufgebläht und hätten je eine enorme Regulierungswelle nach sich gezogen, die ohnehin schon hohe Regulierungsdichte hätte weiter zugenommen.

Unseriöse Gesetzgebung

Die Reform des Aktienrechts, die eigentlich die bisher auf Verordnungsstufe umgesetzte Abzocker-Initiative ins reguläre Recht hätte überführen sollen, wurde von der vorberatenden Kommission des Ständerats massiv überladen. Die Reform ging weit über die ursprüngliche Zielsetzung hinaus und wurde mit sachfremden, zum Teil gesellschaftspolitischen Themen und Bestimmungen angereichert.

Auch das CO2-Gesetz hätte eine regulatorische Flutwelle ausgelöst, mit enormen Kostenfolgen. Der Bundesrat, beziehungsweise das zuständige Bundesamt für Umwelt, haben es so gewollt – sie haben ein wahres Regulierungsmonster geschaffen. Zudem wurden mit der Vorlage Ziele angestrebt, die kaum realistisch sind. Erstens wegen des enorm langen Zeithorizonts – 2030 bzw. 2050 – und zweitens wegen exakt definierten Zielwerten: Die Schweiz sollte bis 2050 klimaneutral sein.

Heute Massnahmen mit einem derart langen Zeithorizont und derart ehrgeizigen Zielen zu fixieren, ist realistischerweise nicht möglich und weit entfernt von seriöser Gesetzgebung. Die Wirkungsweisen der Massnahmen sind kaum abschätzbar und die technologischen Entwicklungen selbstredend erst recht nicht. Derartige Vorlagen müssen scheitern. So war es denn auch nicht überraschend, dass eine unheilige Allianz das Gesetz im Nationalrat zu Fall gebracht hat: Den linken und grünen Parteien ging das Gesetz nicht weit genug, der SVP viel zu weit.

Keine Einzelfälle

Aktienrecht und CO2-Gesetz sind leider keine Einzelfälle. In der Vergangenheit gab es immer wieder Beispiele viel zu komplexer und überladener Vorlagen, die entweder schon im Parlament oder dann in der Volksabstimmung scheiterten. Jüngste Fälle sind die Altersvorsorge 2020 und die Unternehmenssteuerreform III. Die Kumulation ist jetzt noch die Steuervorlage 17, kombiniert mit einer AHV-Zusatzfinanzierung, die die Weichen in die völlig falsche Richtung stellt. Kommt das Referendum gegen die unsägliche Kombination zustande, dürfte auch diese Vorlage gefährdet sein.

Immerhin packt das Parlament ab und zu offenbar das schlechte Gewissen. Es hatte aufgrund eines Postulats des FDP-Ständerats Andrea Caroni dem Bundesrat einen Bericht zur Prüfung einer Regulierungsbremse in Auftrag gegeben. In dem zu Wochenbeginn publizierten Bericht lehnt der Bundesrat aber griffige Regeln in diesem Bereich ab. Mancher Parlamentarier dürfte sich zumindest im Geheimen darüber freuen.

Das führt letztlich zum deprimierenden Schluss, dass die Schweizer Politik – Bundesrat, Parlament und Verwaltung – offenbar wenig lernfähig sind. Obwohl alle Akteure an sich wissen (müssen), dass überladene und ausufernde Gesetze meist zum Scheitern verurteilt sind, versuchen sie es immer und immer wieder. Je umfassender und komplexer eine Vorlage ist, desto zahlreicher werden die Gegner aus unterschiedlichen Lagern. Das Scheitern wird dann wortreich bedauert und die Schuld dem politischen Gegner zugeschoben. Die Verantwortung allerdings liegt im Politikapparat selber, er ist offenbar nicht fähig, die notwendigen Lehren zu ziehen und schlanke und realistische Vorlagen zu erarbeiten. Das gibt nicht zu Optimismus Anlass.