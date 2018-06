Kein Allheilmittel

Es hört sich so einfach an. Nicht alle Eier in einen Korb legen, und schon ist das Risiko von Kursrückschlägen ausgemerzt. So leicht ist das aber leider nicht. Ja, nur auf ein paar wenige Aktien oder im Extremfall auf einen einzigen Titel zu setzen, birgt enorm hohes Risiko.

Das war so, ist so und wird immer so bleiben. Doch der lapidare Ratschlag, sich gut zu diversifizieren, reicht nicht aus. Denn die Korrelation zwischen Märkten und Anlageklassen ändert sich stetig, vor allem in Extremszenarien.

Auf welche Korrelationen ist noch Verlass? Aus Sicht der Anleger, die auf Schweizer Aktien setzen, waren das immer Obligationen, allen voran die der Eidgenossenschaft. Eine Auswertung der FuW seit 1998 zeigt, dass der Mix noch immer recht gut funktioniert. Ist es schlecht für den SMI (SMI 8669.66 -0.24%) gelaufen, war die Anleihenperformance im Median positiv. Als Ausgleich auf internationale Aktien zu setzen, ging jedoch schief.

Das Portfolio zu diversifizieren, ist in der Regel aber auch ein bewusster Verzicht auf Rendite. Jeder kennt sein eigenes Risikoprofil am besten.

In Zeiten von Negativrenditen für Schweizer Staatspapiere federt man mit Obligationen zwar aller Voraussicht nach Verluste aus dem Aktienmarkt ab, nimmt aber eine niedrigere Gesamtrendite in Kauf.

In einem Umfeld, in dem die Volatilität der Aktienmärkte ein Thema ist und vermehrt über das Ende der Hausse diskutiert wird, ist Diversifikation besonders ratsam. Ein Patentrezept gibt es nicht.

Wer aber unbedingt eine Art Bauernregel haben will, dem seien zwei Grundsätze in Erinnerung gerufen: Innerhalb eines Aktienportefeuilles gelten zwanzig bis dreissig Titel als ausreichende Diversifikation, und wenn es um das Verhältnis von Aktien zu Staatsanleihen geht, darf ruhig mal die Regel 100 minus Alter gleich Aktienanteil herangezogen werden.