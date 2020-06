Kein Befreiungsschlag der Nationalbank

So schnell kann sich das Blatt wenden. «Frankenhändler wetten gegen die Nationalbank», titelte die Agentur Bloomberg vor vier Wochen. Die Parität von 1 Fr./€ werde am Terminmarkt antizipiert, nur noch eines könne das ­Absinken des Wechselkurses verhindern: «Harmonie in der Eurozone». In Richtung Parität zielt auch der Kursverlauf seit Frühling 2018. Damals erklomm das Währungspaar den früheren SNB-Mindestkurs von 1.20 Fr./€.

Eine neue Untergrenze liege bei 1.05 Fr./€, doppelte die holländische Bank ING vor gut drei Wochen nach. Sie werde aber kaum halten: Die SNB könne im Gelddrucken mit der EZB nicht gleichziehen, und die USA behielten die Deviseninterventionen der SNB genau im Auge.