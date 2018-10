Kein Crash

Wann platzt sie denn nun, die Immobilienblase in der Schweiz? Die kurze Antwort: Es gibt keine Immobilienblase. Ja, die Preise für Wohneigentum sind in den vergangenen zehn Jahren ziemlich stark gestiegen. Gemäss der jüngsten Studie der ETH und des Vergleichsdienstes Comparis kostet der Quadratmeter in Zürich mittlerweile 13 000 Fr. und damit fast doppelt so viel wie 2007. Doch nur deshalb von einer Blase zu sprechen, wäre falsch.

Der Markt beruhigt sich. Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser sind im dritten Quartal leicht zurückgekommen. Die höheren Leerstandsraten von Mietwohnungen färben auf Wohneigentum ab. Strengere Vorschriften und höhere Preise erschweren den Kauf. Das Hypothekarvolumen wächst, doch der Zuwachs liegt mit 2,58% nur halb so hoch wie das mittlere Wachstum seit 1986. Gleichzeitig ist die Wohneigentumsproduktion rückläufig – weniger Bewilligungen, weniger Baugesuche. Das sorgt längerfristig für Stabilität.

Die Schweizerische Nationalbank warnt dennoch ständig vor Ungleichgewichten im Immobilienmarkt. Das Verhältnis des Kreditvolumens zum Einkommen liegt auf einem Höchststand. Der Eintritt von PostFinance in den Hypothekenmarkt sowie die Abschaffung des Eigenmietwerts wären weitere Faktoren, die den Markt testen würden. Unter dem Strich darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass die Tragbarkeitsanforderungen an Wohneigentumskäufer in der Schweiz so streng sind wie kaum woanders, und das ist auch gut so.

Richtig kritisch wird es für den Immobilienmarkt in der Schweiz nur, wenn die Zinsen ordentlich anziehen. Doch danach sieht es nicht aus. Die Leitzinsen dürften frühestens im Herbst 2019 steigen, und dann auch nur langsam und nicht allzu hoch. Die Sorgen um sinkende Immobilienpreise sind übertrieben.