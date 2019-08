Kein Ende der Eskalation

Stephen Roach sagt es deutlich: «Donald Trump hat im Handelskrieg die Glaubwürdigkeit verloren.» Das betonte der ehemalige Chefökonom von Morgan Stanley gegenüber CNBC. Auslöser war ein Anruf aus China. Oder, besser gesagt, ein erfundener Anruf. Denn der US-Präsident hatte behauptet, China habe am Vorabend die US-Regierung kontaktiert und Gesprächsbereitschaft signalisiert. Das Problem: Es war gelogen. China dementierte, und Trump revidierte.

Schwindeln gehört bei Trump zur Tagesordnung. Auch das Hin und Her im Handelskrieg ist Kalkül. Am Freitag bezeichnete er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als Feind, am Montag lobte er ihn. Am Freitag verbot er via Twitter-Hüftschuss US-Unternehmen das Geschäft mit China – nicht, dass er dazu die Macht hätte –, am Montag signalisierte er Gesprächsbereitschaft.