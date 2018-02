Kein Grund zur Sorglosigkeit

Vor einem Jahr waren die Sorgen zu gross: Die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich könnten die EU bedrohen. Doch weder in Den Haag noch in Paris kamen rechtsnationale Kräfte an die Macht. Die Sorgen um den Bestand der Union bzw. der Währungsunion sind verflogen. Unterdessen entwickelt sich die Konjunktur selbst in den Südstaaten der Währungsunion einigermassen ansprechend.

Heute ist die Sorglosigkeit zu gross. Am 4. März könnten nämlich die EU belastende Entscheide fallen. In Italien wird das Parlament neu bestellt. Premier Paolo Gentiloni vom Partito Democratico (Mitte-links) regiert besonnen und nicht ohne Erfolg; es ist jedoch ungewiss, ob überhaupt und welche Mehrheit sich künftig im Parlament wird bilden lassen und wer im Kabinett den Ton angeben wird. Mit besonderer Spannung wird das Ergebnis von M5S erwartet, Beppe Grillos traditionell EU-skeptischer Anti-Establishment-Bewegung.

Am 4. März wird zudem die SPD das Ergebnis der Mitgliederbefragung zur Neuauflage der grossen Koalition mit den Unionsparteien bekannt geben. Gemäss Umfragen wollen zwar zwei Drittel der deutschen Sozialdemokraten ihrer Parteiführung in eine weitere Regierung unter Kanzlerin Merkel folgen, doch nach den Erfahrungen von 2016, mit dem Ja zum Brexit und der Wahl Trumps, empfiehlt sich eine gewisse Vorsicht.

Es ist möglich, dass in Italien nach den Wahlen bereits wieder vor den Wahlen sein wird. Zugleich ist nicht ganz auszuschliessen, dass in Berlin die gleiche Situation entsteht. Ein «Hung Parliament» in Italien oder sogar in Italien und in Deutschland – das müssen noch keine Horrorszenarien sein, die an den Finanzmärkten eine Baisse auslösen. Belastungsproben wären es aber bestimmt.