Kein Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt

In Erfüllung zweier Postulate hat der Bundesrat einen Bericht zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt verabschiedet. Die Auslegeordnung ist wohltuend nüchtern ausgefallen und enthält sich des Alarmismus. Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich der Schweizer Arbeitsmarkt in einer «sehr guten Ausgangslage» befindet. Dahinter stehen wichtige Faktoren wie dessen Flexibilität, ein insgesamt (noch) attraktiver Wirtschaftsstandort sowie gute Rahmenbedingungen.

Auch die Schweiz befindet sich in einem Strukturwandel. Das ist in einer historischen Perspektive normal und nicht aussergewöhnlich. Einer der zentralen Treiber ist gemäss dem bundesrätlichen Bericht die Digitalisierung. Diese Diagnose trifft zu. Der Bericht belegt auch, dass die Digitalisierung bis dato zu keinem Stellenabbau geführt hat, wie immer wieder kolportiert wird. Das lässt sich mit Zahlen dokumentieren: Die Digitalisierung der Wirtschaft ist kein neues Phänomen, sondern längst im Gang. Trotz weitgehender Automatisierung in verschiedenen Branchen sind in der Schweiz seit 1996 netto rund 860‘000 Arbeitsplätze neu geschaffen worden.

Es ist klar, dass es auch Verlierer gibt: Die Beschäftigung hat in den Berufsgruppen Büro sowie Handwerk abgenommen. Stark gestiegen ist sie dagegen in akademischen und Dienstleistungsberufen und auf der Stufe von Führungskräften. Der Schweizer Arbeitsmarkt hat den Strukturwandel weitgehend problemlos absorbiert: Die Erwerbstätigkeit ist hoch, die Arbeitslosenrate niedrig. Gemäss Bundesrat ist auch keine Lohnpolarisierung oder Erosion der Arbeitseinkommen zu beobachten. Der Bericht kommt insgesamt zum Schluss, dass der digitale Wandel mehr Chancen als Risiken mit sich bringt. Entsprechend dürfte sich der Beschäftigungsanstieg fortsetzen – der Kahlschlag am Arbeitsmarkt blieb und bleibt aus.

Der Bundesrat widersteht erfreulicherweise auch der Versuchung, in wirtschaftspolitischen Aktivismus zu verfallen. Er sieht lediglich in zwei Bereichen allenfalls Handlungsbedarf. Zunächst soll abgeklärt werden, wie weit das Sozialversicherungsrecht an die Digitalisierung angepasst werden muss. Dabei geht es in erster Linie um Flexibilisierungen, damit neue Arbeitsmodelle nicht behindert werden. Bis Ende 2019 sollen allfällige Handlungsoptionen aufgezeigt werden.

Zudem soll die Bildung an die neuen Entwicklungen angepasst werden. Die Digitalisierung stellt Anforderungen an die Arbeitskräfte, die in den herkömmlichen Ausbildungen nicht unbedingt den nötigen Stellenwert geniessen. Dazu gehört auch die Erleichterung der permanenten Weiterbildung.

Es ist eine Stärke der Schweiz, dass sie meist nicht mit unüberlegtem Aktionismus (Ausnahmen bestätigen die Regel) auf Herausforderungen reagiert. Viel wichtiger als politische Detailmassnahmen sind allgemein gute Rahmenbedingungen hinsichtlich der Steuern, der Bildung, der Infrastrukturen, der administrativen Regelungen und Ähnlichem mehr. Die Unternehmen wie auch die Individuen müssen den nötigen Handlungsspielraum haben, sich den neuen Herausforderungen anzupassen. Sie schaffen das in eigener Regie besser als staatlichen Vorschriften und Verordnungen folgend.