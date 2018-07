Keine «deutsche Krankheit»

Deutschland ist gescheitert. Krachend. Gut, dass sich das Scheitern nicht auf die Volkswirtschaft bezieht, sondern lediglich auf den Fussball und das überraschend frühe Ausscheiden Deutschlands an der Weltmeisterschaft in Russland. Schlimm für die Fans, aber unbedeutend für die Makroökonomie.

Es führt nicht zum Untergang Deutschlands, dass am Ende im Final in Moskau Frankreich triumphierte. Deshalb ist der in deutschen Medien mit selbstquälerischer Hingabe gepflegte wehmütige Abgesang auf «ein einstmals starkes Land» völlig irreführend. Erfolge von Nationalmannschaften im Sport sind kein Spiegelbild makroökonomischer Leistungsfähigkeit. Wo müssten sonst der fünffache Weltmeister Brasilien und wo der vierfache Sieger Italien wirtschaftlich stehen?

Zur Person Thomas Straubhaar ist Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

Es gibt keinen statistisch verlässlichen Zusammenhang zwischen dem Abschneiden bei Fussball-Weltmeisterschaften und dem wirtschaftlichen Zustand eines Landes. Das gilt sowohl kurz- wie auch langfristig, also für Konjunktur- genauso wie für Wachstumseffekte. Sportliche Erfolge machen Probleme in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weder einfacher noch schwieriger lösbar.

Deshalb ist es so kurios bis absurd, aus dem Scheitern der deutschen Mannschaft in Russland eine Untergangsmythologie ableiten zu wollen. Deutschlands Wirtschaft steht unverändert gut da. Mit Ausnahme von Dänemark hat keines der fussballerisch erfolgreicheren Länder der Europäischen Union momentan ein höheres BIP pro Kopf (in Kaufkrafteinheiten gemessen).

Wenn überhaupt, dann sind es höchstens vereinzelte makroökonomische Indikatoren, die tatsächlich messen, was viele Pessimisten zu fühlen glauben – nämlich, dass sich eine «deutsche Krankheit» identifizieren lasse, die Fussball wie Politik und Wirtschaft gleichermassen infiziert habe. Die Massen der statistisch erfassten Daten zeigen das Gegenteil.

Optimistische Prognosen



Alle Konjunkturprognosen gehen unisono und ohne Ausnahmen von einer unverändert positiven Entwicklung des deutschen BIP aus. Einige – wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – erwarten sogar, dass die realen Zuwachsraten des BIP für Deutschland «voraussichtlich oberhalb des Potenzialwachstums liegen (werden), sodass die Überauslastung der deutschen Wirtschaft weiter zunimmt».

Ebenso erfreulich entwickelt sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erwerbstätigen hat einen neuen Höchststand erreicht und wird voraussichtlich noch weiter steigen. «Der Beschäftigungsaufschwung wird zwar etwas schwächer, ist insgesamt aber wenig anfällig für konjunkturelle Schwankungen», hält das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) in seinem aktuellen Arbeitsmarktbarometer von Ende Juni fest.

Richtig ist, dass das in den letzten Monaten spürbar intensivierte «Friendly Fire» von Donald Trump und sein unverhohlenes Deutschland-Bashing Spuren hinterlassen. Die Stimmungslage in deutschen Unternehmen hat sich eher eingetrübt. Drohende Handelskonflikte mit den USA, der Brexit und die an vielen Fronten erkennbaren geopolitischen Spannungen führen dazu, dass bis anhin optimistischere Voraussagen nach unten korrigiert werden.

Aber die Wirtschaftsprognosen bleiben nach wie vor deutlich im positiven Bereich und alles in allem nahe dessen, was die letzten acht insgesamt erfolgreichen Jahre geprägt hat. Von wirtschaftlicher Schrumpfung, Rezession oder gar Krise findet sich nirgendwo eine messbare Spur in den Wirtschaftsausblicken.

Natürlich kann schon in naher Zukunft die Weltwirtschaft ins Straucheln kommen, können in Europa die national(istisch)en Konflikte eskalieren, der Euro als Folge von Schulden- und Insolvenzproblemen einzelner Mitgliedländer – allen voran Italiens – erneut in Turbulenzen geraten und als Folge davon Deutschlands Wirtschaft in schweres Fahrwasser steuern. Das alles ist theoretisch mehr oder weniger jederzeit möglich. Aber aus heutiger Sicht ist nicht wirklich erkennbar, ob überhaupt, und wenn ja, wann und wo welches Risiko Wirklichkeit werden wird.

Nicht von Niederlagen im Sport, sondern von ihrer medialen Aufheizung geht die psychologische Gefahr für den Konjunkturverlauf aus. Wenn ein schlechtes Abschneiden im Sport bei Eliten und Intellektuellen als Metapher oder gar Seismograf für die schlechte Lage und eine pessimistische Zukunft Deutschlands genommen wird, kann eine eigendynamische Spirale in Gang gesetzt werden, die dann in der Tat negative Reaktionen zur Folge haben kann.

Wenn Professoren und Sachverständige in die pessimistische Niedergangsmelodie einstimmen, Experten und Journalisten schwarzmalen und vom Ende eines starken Landes schreiben, nährt das in der Bevölkerung Zukunftsängste. Für die Politiker wird es dann nicht einfacher, Akzeptanz oder gar Unterstützung für langfristig unverzichtbare Reformen und Veränderungen zu erhalten. Angst und Sorgen sind keine starken Befürworter nachhaltiger Problemlösungen.

Was für Deutschlands Wirtschaft und Politik zu tun ist, hat der Internationale Währungsfonds in seinem jüngsten Länderbericht Anfang Juli deutlich offenbart. Da geht es um mehr staatliche Investitionen in die digitale Infrastruktur, mehr Geld für lebenslanges Lernen, bessere Kinderbetreuung, effektivere Wohnungspolitik – um nur die wichtigsten der angemahnten Reformen anzuführen.

Lange hat sich Deutschland auf den durchaus beträchtlichen ökonomischen Erfolgen des letzten Jahrzehnts ausgeruht. Seit der Finanzmarktkrise von 2008 ist in Deutschland das BIP pro Kopf rund 20% gestiegen, in Österreich waren es nur 17, in der Schweiz 14, in den USA 13, in Frankreich lediglich 12 und in Grossbritannien gar nur 10%.

Mehr Investitionen

Um die wirtschaftliche Dynamik beizubehalten und auf schwächer werdende Produktivitätsfortschritte zu reagieren, wären nun mehr Investitionen notwendig, und zwar sowohl von privater wie von staatlicher Seite. Es bedarf eines auch in der Fläche ausgebauten Hochgeschwindigkeitsnetzes und einer besseren Informations- und Kommunikationstechnologie. Sie sind «notwendig, wenn Deutschland seine Position als Innovationsführer in der digitalen Welt von morgen beibehalten will», wie es der Internationale Währungsfonds fordert.

Denn die seit 2010 gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung um 4% gesunkenen verfügbaren Einkommen und die um 2% geringeren privaten Investitionen erweisen sich als spezielle Sorgenkinder. Sie sind mitverantwortlich für eine vergleichsweise geringe Inlandnachfrage. Und die wiederum verursacht jene hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse, die von Handelspartnern – allen voran vom US-Präsidenten – so kritisch gesehen werden.

Keine der durchaus ernsthaften Herausforderungen – nicht die geringe Investitionstätigkeit, der schwache private Konsum, das moderate Kreditwachstum und die unveränderten strukturellen Probleme des Bankensektors, die stagnierenden Produktivitätsfortschritte oder die alternde Bevölkerung – sind für Deutschland unlösbare Probleme.

Auch nach einer Niederlage im Fussball bleibt Deutschland die mit Abstand stärkste europäische Volkswirtschaft, die mehr als genügend Potenzial hat, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also (ALSN 113.2 1.25%) gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für düstere Untergangsprognosen.