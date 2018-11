Keine Gnade

Auf Amerikas Bauernhöfen tummeln sich im Jahresdurchschnitt gut 240 Mio. Truthähne. Der Bestand sinkt jeweils aufs Erntedankfest hin, stets am vierten Donnerstag im November, massiv: Etwa 45 Mio. Tiere müssen ihr Leben lassen, so wie diese hier auf einer Farm in New Jersey (vor Weihnachten ist das Massaker «nur» halb so gross). Einer aber überlebt: Der Züchterverband beschenkt den Präsidenten der USA kurz vor Thanksgiving traditionell mit einem besonders prächtigen Exemplar, das der Herr des Weissen Hauses dann unter launigem Brimborium zu begnadigen pflegt. Dieses Ritual ist erstaunlich jung. Haudegen «Ike» Eisenhower verspeiste die Federviecher noch mit soldatischem Gusto. «Jack» Kennedy verzichtete 1963 auf den Vogel (wenige Tage später wurde der junge Präsident ermordet). «Tricky Dick» Nixon hielt es mal so, mal so. «Ronnie» Reagan genoss den Gockel nur in seinem letzten Amtsjahr, 1988. Der auf Reagan folgende George Bush Senior institutionalisierte dann gleich das «Presidential Pardon». Die erste Thanksgiving-Fiesta, quasi, soll der Konquistador Coronado 1540 gefeiert haben, eine Eucharistie in der Wildnis irgendwo im heutigen Texas. Gastfreie «Indianer» spendeten den Spaniern die Speise. (Bild: Seth Wenig/AP/Keystone)