Keine Insel

Im ersten Kalten Krieg blieb die Schweiz offiziell zwar neutral, lebte jedoch faktisch unter dem Schutz des amerikanischen Atomschirms. Wer seinerzeit dienstpflichtig war, wusste genau, in welchem strategischen Rahmen sich die konventionell gerüstete Schweiz zur Wehr setzen würde. Das Bonmot, die Eidgenossen hätten die beste Nato-Armee in Europa, hatte ein Körnchen Wahrheit.

Neutralität (bewaffnete übrigens, das wird jetzt wieder dringlicher) ist kein exakter Begriff. Der Kern ist die Bündnisfreiheit. Zu Zeiten des ersten Kalten Kriegs lebten Finnland, Schweden, Österreich und die Schweiz ihre Neutralität jeweils anders, je nach den Bedingungen.

Im zweiten Kalten Krieg stellt sich Bern von Beginn weg an die Seite von EU und Nato. Selbstredend nicht militärisch, doch in allen anderen Bereichen: Jeglicher Austausch mit Russland wird abgebrochen, das Sanktionsregime wird mitgetragen. Ob das neutralitätstheoretisch der reinen Lehre entspricht, ist zwar fraglich, aber nicht wirklich relevant. Was zählt, ist vielmehr das blanke nationale Interesse bzw. die Alternativen.

Es liegt unbezweifelbar im vitalen Interesse der eng mit der westlichen Welt verflochtenen Schweiz, mit diesen Staaten und Staatenverbünden auf einigermassen gutem Fuss zu stehen. Die gegenwärtige Mühsal, mit der EU ein bilaterales Arrangement zu finden, reicht längstens – selbst der blosse Verdacht, als Umgehungsinsel mitten in Europa für russische Transaktionen zu dienen, schadete den nationalen Interessen der Schweiz. In den Ruf geraten, Putin zu begünstigen, taugt nicht als Alternative zur Strapazierung der Neutralität.