Keine Lösung in Sicht für Hongkong

Allen Anstrengungen zum Trotz lässt sich die angespannte Situation in Hongkong nicht beruhigen. Carrie Lam, oberste Beamtin der Sonderverwaltungszone, hat zuletzt sogar das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgezogen. Trotzdem wurde weiterprotestiert.

Nun will Peking mit wirtschaftlichen Investitionen die Lage an seiner Südgrenze wieder unter Kontrolle bringen. Staatsunternehmen sollen in die Tourismus- und die Immobilienbranche in Hongkong investieren. So sollen die Finanzmärkte stabilisiert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Peking wünscht dabei ausdrücklich eine aktive Rolle seiner Konzerne, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Geschäftselite in Hongkong sei eindeutig zu wenig pro-chinesisch und patriotisch eingestellt.