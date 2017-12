Keine Regierung ist besser als eine schlechte

Von wegen Staatskrise. Nichts davon ist ökonomisch spürbar. Deutschland steht nicht am politischen Abgrund oder gar vor einem Kollaps. Es erlebt eine Regierungskrise.

Und ja, auch eine Führungskrise der nun nur noch «geschäftsführenden» Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erkennbar. Sie hat es nicht geschafft, eine bunte, farblich der Flagge Jamaikas entsprechende Vierparteienkoalition von CDU, CSU, Liberalen und Grünen zu schmieden.

Das aber ist aus wirtschaftlicher Perspektive weder dramatisch noch singulär in Europa (Belgien und die Niederlande haben es gerade vorgemacht). Es ist lediglich erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Deshalb ist Entwarnung angesagt. Auch aus Schweizer Sicht.

Die Folgeeffekte der misslungenen Regierungsbildung in Berlin werden makroökonomisch kaum spürbar sein, weder in Deutschland selbst noch in der Schweiz. Dass der Euro-Franken-Wechselkurs nahezu ohne Reaktion blieb, zeigt überdeutlich, wie gesamtwirtschaftlich bescheiden das politische Scheitern an den Finanzmärkten bewertet wird.

Ende November kostet ein Euro nahezu unverändert gleich viel wie Mitte November vor dem Ende der Jamaika-Sondierungsgespräche – nämlich rund 1.17 Fr. Eine Flucht in einen «sicheren Währungshafen» in Krisenzeiten oder gar Panik sehen anders aus.

Ein Abbruch von Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Koalitionsregierung war sicher nicht das Wunschszenario der Wirtschaft – weder in Deutschland noch der Schweiz. Denn jetzt geht eine politische Hängepartie in die Verlängerung.

Ein Abbruch von Verhandlungen gehört jedoch zum politischen Prozess in einer Demokratie. Nun haben sich die Institutionen, allen voran der Rechtsstaat, das Grundgesetz und politische Verfahren in einer für die Bundesrepublik ungewohnten Situation zu bewähren.

Es bestehen nicht die geringsten Zweifel, dass das mit Bravour gelingen wird. Die politischen Institutionen sind und bleiben stabil – auch und gerade in Turbulenzen. Deshalb gibt es keinen ökonomischen Grund zur Aufregung.

Besser keine Kompromisse als faule

Im Gegenteil: Für die Wirtschaft sind nachhaltige institutionelle Stabilität und langfristige Berechenbarkeit wichtiger als ein politischer Minimalkonsens, dessen grösster gemeinsamer Nenner nicht wirklich erkennbar war.

Deshalb ist es klüger, wenn sich die Parteien jetzt Zeit lassen, eine Koalitionsvereinbarung zu finden, die dann wirklich vier Jahre trägt, sonst drohen immer wieder von Neuem Krach, Bruch und eine Regierungskrise.

Wie ein Damoklesschwert über Berlin würde dann ständig das Gespenst von Neuwahlen über Deutschland schweben und für Misstrauen, Missstimmung und Unsicherheit sorgen. Genauso bleibt richtig, dass kein Kompromiss in der Regel besser ist als ein fauler Kompromiss und keine Lösung besser als eine schlechte.

Offenbar war die Zeit in Deutschland nicht reif für eine auf konservativen Werten ruhende, nachhaltige ökologische Ziele mit liberalen Instrumenten verfolgende Regierung, bei der pragmatische Vernunft und nicht verstockte Ideologien politisches Verhalten und Entscheidungen geleitet hätte. Das kann man bedauern. Mehr aber muss nicht sein.

Ob mit oder ohne Regierung, mit oder ohne Jamaika-Koalition: Die deutsche Wirtschaft läuft nicht nur auf Hochtouren. Sie befindet sich sogar in einer «Überauslastung», wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Mitte November in seinem Jahresgutachten schrieb: «Für die Jahre 2017 und 2018 prognostiziert der Sachverständigenrat eine Zunahme des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2 beziehungsweise 2,2%.» Das sind erfreuliche Aussichten auf ein kräftiges Wachstum. Das Plus liegt sogar deutlich über dem langfristigen Trend, der bei rund anderthalb Prozent liegt.

Die positiven Erwartungen bleiben auch berechtigt, wenn Deutschland nun noch für eine Weile weiter von einer kommissarischen Regierung geführt werden wird und Anfang Dezember immer noch unsicher ist, ob es zu einer Fortführung einer Grossen Koalition, der Duldung einer Minderheitsregierung unter Führung von Angela Merkel oder gar von SPD-Chef Martin Schulz (gestützt von Sozialdemokraten, Grünen und Linken und geduldet von anderen Parteien) oder zu Neuwahlen kommen wird.

Wenn die Wirtschaft schneller wächst als ihr Potenzial, befindet sie sich in einer Boomphase. Genau das trifft für Deutschland zu. Die politischen Turbulenzen vermögen der guten konjunkturellen Lage keinen Abbruch zu tun. Dafür ruht der Aufschwung auf zu vielen kräftigen Pfeilern. «Der private Konsum, die Staatsausgaben und die Bauinvestitionen steigen bereits seit längerem robust. Zusätzlich investieren inzwischen die Unternehmen wieder stärker in Ausrüstungen sowie in Forschung und Entwicklung.

Darin spiegeln sich einerseits die immer knapper werdenden Produktionskapazitäten und andererseits die optimistischeren Zukunftserwartungen wider», so der Sachverständigenrat. Daran ändert sich doch nichts, wenn jetzt nicht eine bunte Truppe das politische Sagen hat, deren gemeinsames Fundament selbst bei genauem Betrachten nicht erkennbar wurde.

Weiter schrieb der Sachverständigenrat: «Die derzeit sehr gute konjunkturelle Lage bietet beste Bedingungen für eine Neujustierung der Wirtschaftspolitik. Gerade jetzt sollte die Zukunftsorientierung im Mittelpunkt stehen». Recht hat der Rat der Wirtschaftsweisen! Aber wenig bis nichts von einem Neuanfang oder gar Aufbruch war in den Sondierungsgesprächen oder ist in den nun anstehenden Verhandlungen über eine Grosse Koalition erkennbar. Taktik dominiert(e). Die Sorge, etwas zu verlieren, und nicht die Chance, gemeinsam etwas zu gewinnen, prägt(e) das Verhalten der Verhandlungsführer. Es ging und geht um Personen und Ämter, kaum aber um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Das ist die schlechte Botschaft.

Die deutsche Wirtschaft wird sich zwar nicht wegen, sondern trotz aller Schwierigkeiten, eine neue Regierung zu finden (die nach aktuellem Verhandlungsstand wahrscheinlich wieder mehr oder weniger die alte Grosse Koalition sein wird), weiter positiv entwickeln. Das wird kurzfristig auch so bleiben. Das sind gute Nachrichten auch für die Schweiz – für die Deutschland (vor den USA) der wichtigste Absatzmarkt bleibt. Von den schweizerischen Exporten gehen fast ein Fünftel beim Warenhandel und mehr als ein Zehntel bei den Dienstleistungen nach Deutschland. Ein ökonomisch prosperierendes Deutschland zieht auch seine Nachbarn mit und mindert für den Franken den Aufwertungsdruck.

Grosse Herausforderungen

Langfristig hingegen braucht Deutschland tatsächlich die vom Sachverständigenrat angemahnte Zukunftsorientierung. Da ist es beunruhigend, dass wenig bis nichts dafür spricht, dass es in Berlin um das Allgemeinwohl geht, sondern um kurzfristige partikulare Interessen der Verhandlungsführer und deren Parteien. Das kann sich rächen, wenn auch mit voller Wucht wohl erst für kommende Generationen.

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und die Rückwirkungen auf das Bildungssystem, der Schutz der Globalisierung vor national(istisch)en Angriffen, die Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen in der EU nach dem Brexit, die Zukunft des Sozialstaats angesichts der demografischen Alterung und die innere Sicherheit zu gewährleisten, ohne individuelle Grundrechte zu missachten: Das sind die grossen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dafür aber braucht es grosse Wirtschaftspolitik und nicht kleines Karo.