Keine Wahl

Kalkquader vor dem Abtransport aus einem Steinbruch in Oberägypten – wahrscheinlich ein gutes Geschäft. Nahezu 100 Mio. Menschen hausen heute im Land am Nil, 2030 könnten es bereits 120 Mio. sein; da muss gebaut werden. Möglich, dass auch die Armee mitmischt: Die Schätzungen ihres offenen und verkappten Anteils an Ägyptens Wirtschaftsleistung – die von der Weltbank auf etwa die Hälfte der schweizerischen eingestuft wird – schwanken wild von 5 bis 40%. So oder so beherrschen die Streitkräfte das Land. General Abd al-Fattah as-Sisi putschte 2013 den islamistischen Präsidenten Mursi weg (kaum zum Verdruss des Westens) und stellte nach dem verblühten «Arabischen Frühling» die gewohnten Verhältnisse wieder her: Seit dem Sturz der Monarchie 1953 herrschen, von Mursi 2012/13 abgesehen, ununterbrochen Militärs – Nagib, Nasser, Sadat, Mubarak, Sisi. Dieser wird sich nächste Woche abermals zum Präsidenten «wählen» lassen. Der Erfolg ist garantiert; ernsthafte Konkurrenz ist nicht zugelassen. Der Verfassung gemäss wird Sisi, 63, nach der bevorstehenden zweiten Amtszeit von vier Jahren nicht mehr «wählbar» sein; das gilt auch für den Kreml-Herrn Putin, in sechs Jahren – im Prinzip.