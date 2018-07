Die Grossen begannen um 1860 – der Sheffield Football Club wurde 1857 gegründet und gilt als der älteste Fussballverein der Welt. Die Kleinen tauchten um 1900 auf. Wahrscheinlich wurde Tischfussball mehrfach erfunden, in unterschiedlichen Formen, etwa mit den Stangen an den Kopfenden. 1901 soll in den USA ein erstes Patent angemeldet worden sein. Etwas später, so wird gemutmasst, habe der französische Automobilbauer Lucien Rosengart nebenher den «Baby-Foot» konstruiert. Wann und wer auch immer – so richtig in Schwung kam Tischfussball erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem in den USA begann sich das Spiel zu professionalisieren: In den Siebzigerjahren fanden dort erste Turniere mit ansehnlichen Preisgeldern statt. Unterdessen haben die Kleinen sogar einen Weltverband; die International Table Soccer Federation ist das skandalfreie Pendant zur Fifa. Einer der ersten Tischhersteller hiess Kicker, in Genf. Dieser Name wurde in Deutschland und Belgien zum Synonym für Tischfussball. In der (deutschsprachigen) Schweiz vergnügt man sich am Töggelikasten, in Österreich am Wuzzler. Eine Berliner Variante von 1934 klang zwar, gerade damals, zeitgemäss, blieb jedoch erfolglos: «Knall den Ball».