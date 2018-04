Kim muss am Koreagipfel liefern

Der Koreakrieg von 1950 bis 1953 wurde nicht mit einem formalen Friedensvertrag, sondern lediglich mit einer Waffenruhe beendet. Für einen Kriegszustand, der mittlerweile 65 Jahre dauert und noch vor wenigen Wochen erneut in einen militärischen Schlagabtausch auszuarten drohte, hat sich jetzt erstaunlich rasch ein Ende des Streits abgezeichnet. Angesichts der sich überschlagenden Ereignisse bestehen denn auch berechtigte Zweifel, ob die Lage auf der koreanischen Halbinsel tatsächlich vor einer Normalisierung steht oder ob – nicht zum ersten Mal – auf die Phase der Hoffnung der Rückfall in einen kalten Krieg folgt.

Eine erste Antwort auf diese Frage könnte schon einmal das für Freitag anberaumte Treffen des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in geben. Es ist dabei wesentlich Moons Verdienst, dass Pjöngjang und Washington von ihrem gefährlichen Konfrontationskurs abgekommen sind. Vergangenen Samstag hat Kim den Stopp aller Atom- und Raketentests angekündigt und damit den Weg für einen Deal mit US-Präsident Donald Trump geebnet. Dieser hat immer auf dem Verzicht Nordkoreas auf ein Atom- und Raketenprogramm bestanden.

Dem vorausgegangen war Trumps Erklärung, zu einem persönlichen Treffen mit Kim bereit zu sein. Dieser hat mit dem für Ende Mai oder Anfang Juni geplanten Gipfel schon einmal einen Prestigesieg errungen, denn das Regime in Pjöngjang hat seinerseits immer darauf bestanden, mit Washington auf Augenhöhe zu verhandeln.

Moon muss Kim nun überzeugen, nicht nur mit Worten, sondern mit konkreten Schritten auf die Forderungen Trumps bezüglich des Verzichts auf das nukleare Aufrüstungsprogramm zu antworten. Das wird nicht ganz einfach sein, denn das nordkoreanische Regime sieht im Aufbau eines eigenen Abschreckungspotenzials seine beste Lebensversicherung. Moon und vor allem auch Trump müssen Kim also gewisse Sicherheitsgarantien geben.

Nordkorea, dessen Wirtschaft nach Jahren der selbst auferlegten Autarkie sowie des lähmenden internationalen Handelsembargos in einer tiefen Krise steckt, hat von einer Normalisierung der Beziehungen mit der Aussenwelt auf alle Fälle sehr viel zu gewinnen. Kim hat am Wochenende vor dem Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei schon einmal gesagt, dass zukünftig der Wirtschaft erste Priorität zukommen wird. Ob er damit auch tiefgreifende ökonomische Reformen und in der Folge eine gesellschaftliche Öffnung nach innen wie nach aussen gemeint hat, bleibt allerdings völlig offen.

Noch ungewisser ist, ob der Norden und der Süden Koreas am Ende wieder zu einem geeinten Land zusammenwachsen werden. Fest steht jedoch, dass all das einen formalen Friedensvertrag zwischen Nordkorea und den USA voraussetzt. Das letzte Wort zu all diesen Punkten ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen worden.