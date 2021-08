Kinarus sind mehr als eine Wette auf ein Coronamittel

Kinarus sollte noch vor Jahresende an die Schweizer Börse kommen. Das kleine Pharmaunternehmen lässt sich zu diesem Zweck von der Perfect Holding übernehmen. Die Aktionäre des bislang auf Aviatikdienstleistungen spezialisierten Unternehmens müssen dem ebenso zustimmen wie der Ausgabe neuer Aktien, mit denen die Akquisition finanziert wird.

Im Zuge des Reverse Takeovers werden die Kinarus-Aktionäre die Mehrheit am neuen Unternehmen halten. An der Börse haben Perfect über 80% zugelegt, ehe sie am Mittwoch und Donnerstag wieder mehr als 20% abgaben. Bevor die Kurse in ruhigere Fahrwasser kommen, brauchen die Anleger wohl klarere Sicht. Kinarus-CEO Alexander Bausch gibt Auskunft, zentrale Elemente wie das Austauschverhältnis der Aktien zwischen den Partnern müssten bis zum Abschluss der Transaktion aber vertraulich bleiben. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an