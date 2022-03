Kippen die Russlandsanktionen das Währungssystem?

Die brutalen Kämpfe in der Ukraine werfen vielerorts die Frage auf, ob die vermeintliche strategische Brillanz des russischen Präsidenten Wladimir Putin tatsächlich so grossartig ist wie behauptet. Zwar rechnete Putin damit, dass die Nato auf seinen Krieg militärisch nicht reagieren würde, aber die Solidaritätsbereitschaft des Westens hat er wohl unterschätzt. Die USA sowie ihre Verbündeten und Partner haben bereits beispiellos drastische Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Putins Regime verhängt und die Entscheidung, Russlands Zentralbank von den internationalen Finanzmärkten auszuschliessen (und damit die Devisenreserven des Landes einzufrieren), ist wohl eine Meisterleistung.

Zum Autor Jim O’Neill war Chairman von Goldman Sachs Asset Management und Staatssekretär im britischen Finanzministerium.

Zwar hat sich Russland in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Dollar verabschiedet und seine Reserven diversifiziert, doch angesichts des Ausmasses der internationalen Reaktion und ihrer unmittelbaren Auswirkungen auf die russische Wirtschaft scheint diese Strategie nicht auszureichen, um Zugang zu den benötigten Finanzmitteln zu erhalten. Sogar die Schweiz hat verlauten lassen, dass sie sich am neuen Sanktionsregime beteiligen und russische Vermögenswerte einfrieren wird. Wenn Russland also nicht über umfangreiche Reserven in chinesischen Renminbi oder in Währungen derjenigen Länder verfügt, die es noch unterstützen, wird seine Wirtschaft unausweichlich unter Druck geraten.

Ungeachtet dessen, wie Russland reagieren wird, lautet nun die Frage, was diese Schritte des Westens – und fast aller Finanzzentren der Welt – für künftige Währungsangelegenheiten und das internationale Währungssystem bedeuten werden. Sind wir Zeugen einer weiteren Konsolidierung amerikanischer Macht auf Grundlage eines dollardominierten Systems, oder wird dieses Vorgehen die Voraussetzungen für die Art der Fragmentierung des Devisen- und des Finanzsystems schaffen, die einige Analysten seit langem erwarten?

Äusserst hoher Einsatz

Als jemand, der selbst schon Artikel über die Zukunft des Dollars verfasst hat, kann ich mich an keine frühere politische Verlautbarung erinnern, die den weltweiten währungspolitischen Einsatz derart hochgeschraubt hat. Die unmittelbare Auswirkung der Russlandsanktionen besteht darin, dass die fortgesetzte Dominanz der USA hervorgehoben wird. Doch viele Schwellenländer könnten sich gezwungen sehen, den lehrbuchmässigen Ansatz zum Aufbau von Devisenreserven als Schutz vor Wirtschaftskrisen zu überdenken. Die Notwendigkeit einer derartigen Selbstversicherung war die grosse Lehre aus der asiatischen Finanzkrise der Jahre 1997/98. Doch nun, da die russische Zentralbank nicht mehr in der Lage ist, ihre Devisen in Rubel zu konvertieren, scheint diese Strategie mit neuen Risiken verbunden zu sein.

Das gilt besonders für Länder, deren Ambitionen – wie etwa die Bedrohung und der anschliessende Einmarsch in ein kleineres Nachbarland – im Widerspruch zu den in der demokratischen Welt des Westens vorherrschenden Normen stehen. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass China sowohl ob der Unverfrorenheit des russischen Krieges als auch der westlichen Reaktionen alarmiert und verärgert ist. Sollte China militärisch gegen Taiwan vorgehen, könnte es ebenfalls damit rechnen, einen Grossteil seines Zugangs zum globalen Finanzsystem zu verlieren.

Man kann verstehen, warum die Überwindung dieser starken Abhängigkeit vom westlich kontrollierten Währungssystem für einige Länder jetzt möglicherweise zu einer der obersten Prioritäten avanciert. Wären Renminbi, Rubel, indische Rupie und weitere Währungen für andere Länder einfacher konvertierbar, könnte ein völlig anderes internationales Währungssystem entstehen – in dem die gegen Russland verhängten Sanktionen keine so starke Wirksamkeit entfalten würden. Allerdings ist ein derartiges Szenario aus zwei Gründen unwahrscheinlich.

Peking setzt auf Sonderziehungsrechte

Zunächst hat es ja einen Grund, warum sich China nicht stärker engagiert hat, um den Renminbi als internationale Währung zu etablieren. Auf den vielen Konferenzen über die weltweite Währungsordnung, an denen ich teilgenommen habe, war die Botschaft der chinesischen Wissenschaftler schon lange klar: Ihre bevorzugte Methode zur Verbesserung des aktuellen Systems besteht in der Ausweitung der Rolle der Sonderziehungsrechte, also der Reserveguthaben des Internationalen Währungsfonds.

Das ergibt durchaus Sinn, wenn man bedenkt, welche Entwicklungen eine Internationalisierung des Renminbi mit sich brächte. Da China weitaus grössere Freiheit hinsichtlich der Verwendung seiner Währung im Ausland zulassen müsste, wäre es gezwungen, seine Möglichkeiten im Bereich der Kapitalkontrollen aufzugeben. Bisher war Peking dazu nicht bereit. Doch ohne Liberalisierung des Kapitalverkehrs würde wohl kein Land – nicht einmal ein finanziell derart angeschlagenes wie Russland – seine Reserven in Renminbi veranlagen wollen.

Änderungen kämen für Moskau zu spät

Zweitens müsste eine Grossmacht wie China, selbst wenn sie auf die veränderten Umstände mit umfassenden Finanzreformen reagieren würde, immer noch glaubwürdige Zusicherungen hinsichtlich der Sicherheit und der Liquidität der ausserhalb der westlichen Währungen gehaltenen Reserven geben. Warum sollte sonst jemand das Risiko eingehen?

Auch in diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass China Reformen umsetzt, die radikale Veränderungen des eigenen Wirtschafts- und Regulierungsmodells erfordern würden. Sollte China doch über seinen Schatten springen und sein Finanzsystem öffnen, würde dies mit ziemlicher Sicherheit zu strukturellen Veränderungen der globalen Währungsordnung führen. Aber selbst in diesem Fall könnten die Änderungen nicht rechtzeitig eintreten, um Russland die Folgen des schauderhaften Verhaltens seines Präsidenten zu ersparen.

