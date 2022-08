Klimaberichterstattung stellt Unternehmen vor Herausforderungen

Der Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungsinitiative bleibt in Erinnerung: Die orangen Fahnen mit dem Logo der Initianten zieren noch heute zahlreiche Balkone. Zwar scheiterte die Initiative am Ständemehr. Die Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags kommt dagegen voran. So soll im kommenden Jahr die Klimaberichterstattung für rund 100 Schweizer Unternehmen zur Pflicht werden.

Der Gegenvorschlag enthält zwei Regelungsbereiche, die anhand zweier separater Verordnungen präzisiert werden: die «Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit» und die «Verordnung zur Klimaberichterstattung für grosse Schweizer Unternehmen». Erstere ist bereits in Kraft gesetzt, Letztere soll Ende des Jahres vom Bundesrat verabschiedet werden (vgl. Grafik). Die Vernehmlassung ist abgeschlossen, die Stellungnahmen sind einsehbar.