Klimapolitische Träumereien

In der Lesart von Energie- und Umweltministerin Simonetta Sommaruga verkörpert das revidierte CO2-Gesetz gleichsam ein klima- und energiepolitisches Perpetuum mobile. Das Gesetz kommt am 13. Juni zur Volksabstimmung. Sommaruga lobte es an der Vorstellung der bundesrätlichen Position vor den Medien über den grünen Klee. Demnach profitieren alle davon – von der Wirtschaft über den Verkehr, die Familien bis schliesslich, selbstverständlich, zum Klima.

Das Gesetz sei eine «Kombination von finanziellen Anreizen, Investitionen und neuen Technologien». An der Medienkonferenz vom Montag vermied Sommaruga es geflissentlich, das Wort Subvention zu gebrauchen – es hat halt einen negativen Beigeschmack. Nur: Was so gepflegt als Investitionen daherkommt, ist nichts anderes als Subventionen – für sogenannt klimafreundliche Unternehmen, Projekte und Technologien wie etwa die Förderung der E-Mobilität. Der Staat unterstützt, wo er kann, mit dem Klimafonds, der letztlich aus Steuergeldern alimentiert wird, als neuem Subventionsvehikel, dotiert mit rund 1 Mrd. Fr. pro Jahr.

Und die Kosten – wie hoch sind sie, wer bezahlt? Sie sind kaum der Rede wert: Sommaruga rechnete vor, dass für eine vierköpfige Familie bis Ende der 2020er Jahre im Schnitt 100 Fr. pro Jahr an Mehrkosten anfallen würden. Es tauchen vage Erinnerungen auf: Vor der Abstimmung über das Energiegesetz bzw. die Energiestrategie 2050 stellte die damalige Energieministerin, Doris Leuthard, Kosten von 40 Fr. je Haushalt und Jahr in Aussicht – eine Prognose, die tüchtig danebenging. Aber was soll’s, das Gesetz wurde angenommen.

So wird es auch Sommarugas Rechnung ergehen, zumal sie alles andere als vollständig ist. Nicht erfasst sind die Kosten für die Wirtschaft, Folgekosten, die etwa aus der sehr aufwendigen und umweltbelastenden Herstellung und Entsorgung von Sonnenkollektoren oder Batterien entstehen, und Ähnliches mehr. Ganz zu schweigen von den steigenden Stromkosten, für die die hängige Revision des Energiegesetzes sorgen wird.

Nicht nur die von Sommaruga veranschlagten Kosten sind eine Träumerei, sondern auch die Annahme, dass das Ziel netto null Treibhausgase bis 2050 so erreichbar ist. Mit dem revidierten CO2-Gesetz würde der Ausstoss gemäss ihrer eigenen Aussage bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 lediglich halbiert. Fortsetzung folgt also.

Eine Träumerei ist auch die segensreiche Wirkung auf das Klima. Der CO2-Ausstoss der Schweiz beträgt etwa ein Promille des weltweiten Ausstosses. Selbst wenn «netto null» für die Schweiz erreichbar wäre, was alles andere als sicher ist, würden keine messbaren Auswirkungen auf das Weltklima eintreten.

Die Kosten für die Schweiz allerdings wären exorbitant hoch. Der Stimmbürger wird sich diese Kosten-Nutzen-Überlegung machen müssen, auch wenn sie dem klimapolitischen Mainstream nicht entspricht, denn am Schluss bezahlt er die Zeche.