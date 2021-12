Klimaschulden-Swaps können sinnvoll sein

Was wäre, wenn es ein Patentrezept gäbe, um die Klimakrise, die pandemiebedingte Schuldenkrise und die Notwendigkeit, die Entwicklungsfinanzierung anzukurbeln, auf einmal zu lösen?

Zur Autorin Beatrice Weder di Mauro ist Professorin für internationale Wirtschaft am Graduate Institute in Genf und Präsidentin des Centre for Economic Policy Research.

Der Versuch, diese Probleme gemeinsam anzugehen, ist sicherlich attraktiv, denn wir müssen bereits jetzt Klimafinanzierungsmittel aus den reichen Ländern (den Hauptverschmutzern) mobilisieren, um Staaten mit niedrigem Einkommen (die eine unverhältnismässig grosse Last durch den Klimawandel tragen werden) zu unterstützen. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, sagte, dass «die grossen Volkswirtschaften eine besondere Verpflichtung gegenüber den am wenigsten entwickelten und am meisten gefährdeten Ländern haben», und die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, erklärte, dass es «sinnvoll» sei, den Schuldendruck und die Klimakrise gemeinsam anzugehen. Die Idee ist, grüne Schulden-Swaps zu vereinbaren.

Neu ist die Idee nicht; etwas Ähnliches wurde bereits in den Achtzigerjahren getestet. In diesem verlorenen Jahrzehnt waren die sogenannten Brady-Anleihen der wichtigste Punkt auf der internationalen Speisekarte der Umschuldungsinstrumente. Schuldner nutzten offizielle Kredite des IWF und der Weltbank, um US-Staatsanleihen als Sicherheiten zu erwerben, die es ihnen ermöglichten, bestehende Bankkredite mit einem starken Abschlag gegen handelbare, garantierte Brady-Bonds einzutauschen. Auch Debt for Nature Swaps standen in dieser Zeit auf der Speisekarte, aber sie waren nur ein Nebengericht.

Erste Debt for Nature Swaps 1987

Die ersten Instrumente dieser Art waren als Geschäfte zwischen einer Naturschutzorganisation, Gläubigern und einer Schuldnerregierung strukturiert. Im Jahr 1987 nutzte Conservation International Gebermittel, um bolivianische Auslandschulden in Höhe von 650’000 $ zu einem stark reduzierten Preis von 100’000 $ zu erwerben. Im Gegenzug verpflichtete sich Bolivien, das Biosphärenreservat Beni zu schützen, und stellte 250’000 $ (in Landeswährung) für dessen Verwaltung zur Verfügung. Ähnliche Ansätze wurden zur Einrichtung eines Meeresschutzgebiets auf den Philippinen und zum Schutz der Berggorillas in Uganda verwendet.

Debt for Nature Swaps waren für Naturschutzorganisationen attraktiv, solange sie notleidende Kredite zu stark reduzierten Preisen erwerben und sich eine Hebelwirkung für ihre Geberfinanzierung sichern konnten. Es gab jedoch Zweifel an der Wirksamkeit und der Lebensdauer dieser Strategien, sodass die betreffenden Beträge gering blieben.

Das grösste Geschäft war der Schuldentausch mit Polen in Höhe von 580 Mio. $ im Jahr 1992. Damit wurde ein neues Modell geschaffen, indem ein zentraler Treuhandfonds eingerichtet wurde, der die Auswahl, die Durchführung und die Überwachung von Naturschutzprojekten beaufsichtigte. Eine ähnliche Struktur wird derzeit in Belize angewandt, das den Inhabern seiner 533-Mio.-$-Anleihe die Möglichkeit gibt, ihre Schuldverschreibungen mit einem Abschlag von 45% auf den Nennwert anzubieten, und sich gleichzeitig verpflichtet, 23,4 Mio. $ für ein Stiftungskonto bereitzustellen, das dem Meeresschutz dienen soll.

Netto-null-Wirtschaft kostet jährlich 3,5 bis 4,5 Bio. $

Trotz dieses ermutigenden Beispiels aus jüngster Zeit hat sich der Tausch von Schulden gegen Natur in den letzten dreissig Jahren nicht durchgesetzt. Die Schulden und die Klimaproblematik haben jedoch enorme Ausmasse angenommen. Die Zahl der extremen Wetterereignisse hat sich seit den Achtzigerjahren verdoppelt, verdreifacht und sogar vervierfacht.

Glücklicherweise sind die Analysen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) inzwischen allgemein anerkannt. Die Berichte des IPCC zeigen übereinstimmend, dass das «Kohlenstoffbudget» der Welt, mit dem die globale Erwärmung unter 1,5° Celsius gehalten werden kann, schnell erschöpft ist. Die Welt kann es sich leisten, nur noch etwa 300 Gigatonnen Kohlendioxid auszustossen. Bei der derzeitigen Emissionsrate von etwa 35 Gigatonnen pro Jahr bleibt uns weniger als ein Jahrzehnt.

Viele Länder und Unternehmen haben endlich ein Gefühl der Dringlichkeit verspürt und sich Netto-null-Emissionsziele gesetzt, und der Finanzsektor hat begonnen, ESG-Investitionskriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu übernehmen. Doch die vor uns liegende Aufgabe ist entmutigend. Mark Carney, der derzeitige Uno-Sonderbeauftragte für Klimaschutz und Finanzen, schätzt, dass der globale Übergang zu einer Netto-null-Wirtschaft jährlich 3,5 bis 4,5 Bio. $ an Finanzmitteln erfordern wird.

Sieben Länder in Schuldennot, 63 in Gefahr

Auch die Überschuldung ist auf einem historischen Niveau. Während der Pandemie stieg die Gesamtverschuldung der einkommensschwachen Länder 12% und erreichte 2020 rund 860 Mrd. $. Als die Pandemie ausbrach, drohte die Gefahr eines plötzlichen Stopps der Kapitalströme und einer ausgewachsenen Finanzkrise in den Schwellenländern. Die G-20 reagierte mit der Verabschiedung der Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes, die von mehr als vierzig Ländern genutzt wurde, um die Rückzahlung zu verschieben. Eine IWF-Analyse von siebzig einkommensschwachen Ländern hat jedoch ergeben, dass sieben Länder bereits in Schuldennot geraten sind und für 63 ein hohes oder ein mittleres Risiko einer Schuldenkrise besteht.

Ein Problem bei dem Versuch, den Klimawandel und die Verschuldung mit einem einzigen Paket anzugehen, ist, dass sie nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind. Der grösste Finanzierungsbedarf für den Klimaschutz besteht in Ländern mit hohem Einkommen, wobei etwa ein Drittel der erforderlichen Umstellungsinvestitionen auf Europa und die USA und mehr als die Hälfte auf den asiatisch-pazifischen Raum, vor allem China, entfällt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist der Beitrag der Länder mit niedrigem Einkommen zur globalen Erwärmung unerheblich. Die Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und der Bewältigung der Umweltauswirkungen ist bestenfalls unvollkommen.

Andererseits benötigen viele einkommensschwache Länder, die in hohem Masse dem Klimawandel ausgesetzt sind, Finanzmittel für Anpassungsinvestitionen. Ein Teil davon könnte durch einen Schuldenerlass bereitgestellt werden, aber auch hier ist die Übereinstimmung zwischen Finanzierungsbedarf und Schuldenlast unvollkommen. Während Länder wie Haiti, Niger und der Südsudan sowohl mit hohen Schulden als auch mit akuten Klimarisiken konfrontiert sind, haben viele andere mit nur einem dieser Probleme zu kämpfen.

Eine Option unter anderen

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Schuldentauschgeschäfte die wirksamste Art sind, um für Entlastung zu sorgen. Reiche Länder haben in der Regel bilaterale Schuldenerlasse gewährt, ohne die Ausgaben der Empfänger an Bedingungen zu knüpfen. Wenn sie bestimmte Ausgaben zur Anpassung an den Klimawandel in einkommensschwachen Ländern unterstützen wollten, konnten sie dies immer durch bedingte Finanztransfers und Zuschüsse bewerkstelligen. Ob sich ein bedingter Schuldenerlass als Finanzierungsinstrument für einkommensschwache Länder eignet, ist nicht immer offensichtlich.

Es liegt auf der Hand, dass die reichen Länder für die Verursachung der Klimakrise verantwortlich sind und daher eine moralische Verantwortung haben, die ärmeren Länder bei der Bewältigung der Folgen zu unterstützen. Die internationale Gemeinschaft prüft zu Recht Möglichkeiten, Mittel für die Klimafinanzierung in Länder mit niedrigem Einkommen zu transferieren. Da Risiken und Finanzierungsbedarf nicht übereinstimmen, sind für Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen mehrere Instrumente erforderlich.

Debt for Climate Swaps können dann eine Option unter anderen sein. Sie könnten mithilfe einer Brady-ähnlichen Struktur umgesetzt werden, die das doppelte Problem der Skalierung und der Hebelwirkung der Mittel aus dem Privatsektor lösen kann. Die Mobilisierung sowohl privater als auch öffentlicher Mittel wird von entscheidender Bedeutung sein und erfordert die Schaffung liquider Märkte für Klimaanleihen und wahrscheinlich einige Bonitätsverbesserungen im Rahmen einer dreigliedrigen Brady-Vereinbarung.

IWF und Entwicklungsbanken gefordert

Um den Prozess zu erleichtern, könnten der IWF und die multilateralen Entwicklungsbanken einen bedingten Schuldenerlass strukturieren und verschiedene Verbesserungen anbieten. So könnte der IWF beispielsweise rezyklierte Sonderziehungsrechte nutzen, um einkommensschwachen Ländern die Mittel zu leihen, die sie zum Erwerb von Sicherheiten für grüne Brady-Anleihen benötigen. Private und öffentliche Gläubiger würden sich bereiterklären, ihre Anleihen mit einem starken Abschlag gegen diese grünen Anleihen zu tauschen, wodurch das Land fiskalischen Spielraum für Ausgaben für Klimaprojekte erhielte. Für das Verwalten und das Überwachen von Schuldenerlassen und Klimaschutzinvestitionen könnte das Modell der Treuhandfonds verwendet werden, das sich bei früheren Naturabkommen bewährt hat.

Ein ehrgeiziger «Green-Brady-Deal» könnte öffentliche und private Mittel für die Klimafinanzierung in Ländern mobilisieren, die sowohl unter hohen Schulden als auch unter Klimarisiken leiden. Er wäre weder ein Wundermittel noch das Hauptgericht auf der Speisekarte der Klimafinanzierung. Für einige der am meisten gefährdeten Länder würde er jedoch viel ausmachen.

