Klingelnberg dämmt Minus ein

Der Zahnradmaschinenhersteller Klingelnberg muss zwar für das Geschäftsjahr per Ende März erneut einen Umsatzrückgang und einen Verlust ausweisen, doch dank Restrukturierungsmassnahmen wurde der Fehlbetrag deutlich verkleinert, von –25,4 auf –7,3 Mio. €. Das Unternehmen war neben der Pandemie auch dem Strukturwandel in der Automobilindustrie in Richtung E-Mobilität ausgesetzt. In Maschinen für Getriebeteile, wie Klingelnberg sie anbietet, wurde schon vor der Pandemie weniger investiert, die Pandemie bewirkte zusätzliche Zurückhaltung. Bereits 2019/20 ging der Umsatz 24% zurück, in der aktuellen Berichtsperiode nun nochmals um 25%. Doch es gelang Klingelnberg jüngst, vermehrt Aufträge aus der Windenergiebranche zu gewinnen. Auch der früher einsetzende Aufschwung in China gab Schub. Der Auftragseingang der Gruppe nahm daher von 194,5 auf 215,5 Mio. Fr. zu. Er ist damit aber noch klar niedriger als vor Corona (2018/19: 265 Mio. €). Für 2021/22 rechnet das Unternehmen mit einem positiven Ebit im oberen einstelligen Millionenbereich (2020/21: –11,6 Mio. €). Damit würden die guten Jahre 2016/17, 2017/18 und 2018/19 aber bei weitem noch nicht erreicht. Damals wurde ein Ebit von zwischen 18 und 31 Mio. € ausgewiesen. Mit der angegebenen Ebit-Entwicklung liegt ein Gewinn von gegen 1 Fr. pro Aktie drin. Damit wirken die Titel eher teuer.

