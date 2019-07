Klingelnberg sieht für 2019 tieferen Gewinn

Klingelnberg liefert für das Geschäftsjahr per Ende März die prognostizierten Resultate. In Franken umgerechnet betrug der Gewinn pro Aktie 2.48 Fr., was etwa unserer Schätzung von 2.50 Fr. entspricht. Doch für das laufende Jahr gibt sich Klingelnberg vorsichtig, der Betriebsgewinn soll sinken. Das kommt nicht ganz überraschend: Das wichtigste Kundensegment von Klingelnberg ist die Automobil- und Lastwagenindustrie. Sie steckt in einem Abschwung, was nicht spurlos an den Zulieferern vorbeigeht. Wird für nächstes Jahr mit einem Gewinn von 2 Fr. pro Aktie gerechnet, sind die Klingelnberg-Titel mit einem KGV von 17 bewertet, was angesichts der Unwägbarkeiten in der Autoindustrie noch zu hoch für einen Kauf ist.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.