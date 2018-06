Klingelnberg eröffnen im Plus

(AWP/SPU) Die Aktien des Maschinenbauers Klingelnberg (KLIN 54.07 9.23%) legen am Mittwoch ein erfreuliches Börsendebüt aufs Parkett. Mit einem ersten Kurs von 54 Fr. starten sie denn auch um knapp 2% über dem Ausgabepreis von 53 Fr. Zuvor hatte das Unternehmen am Mittwochmorgen den Ausgabepreis am oberen Ende der Zeichnungsspanne festgelegt.

Im Handel wird darauf verwiesen, dass die Bücher stark überzeichnet waren. Bereits vor gut einer Woche hatten die mit der Transaktion beauftragten Banken mitgeteilt, dass die Bücher sowie die Mehrzuteilungsoption gedeckt waren.

Wie ein Händler weiter erklärt, heisse es, es habe eine sehr konzentrierte Zuteilung an ausgewählte Kunden stattgefunden, die wiederum nicht sofort abgabebereit seien. Darunter dürften auch grosse «Long-Only-Fonds» zu finden sein, so der Händler.

Der Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von etwa 470 Mio. Fr., heisst es in der Mitteilung weiter. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt das Platzierungsvolumen 265 Mio. Der Streubesitz kommt in diesem Fall bei 56,6% zu liegen.

Mittel sollen in Wachstum fliessen

Klingelnberg selbst fliessen durch den Gang an die Börse brutto etwa 20 Mio. € zu. Wie Klingelnberg Ende Mai bei der Vorstellung seiner Börsenpläne erklärt hatte, soll der Börsengang es dem Unternehmen ermöglichen, das ganze Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

So begründete CEO Jan Klingelnberg im Videointerview mit AWP den Schritt. Dabei denkt der Firmenchef sowohl an organisches Wachstum, als auch an Übernahmen. Konkret sind seine Ziele die Ausweitung der Marktanteile, die Erschliessung neuer Endmärkte sowie die Stärkung des Wartungsgeschäfts.