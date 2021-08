Klingelnberg streicht Jahresprognose

Klingelnberg hat den Hauptsitz in der Schweiz, doch hier sind nur Büros angesiedelt. Die Produktion befindet sich mehrheitlich am ursprünglichen Stammort von Klingelnberg, in Hückeswagen (Nordrhein-Westfalen), unweit Wuppertal, Düsseldorf und Köln. Hier arbeitet über die Hälfte aller Mitarbeiter von Klingelnberg. Dieses Gebiet wurde Mitte Juli von heftigen Unwettern heimgesucht, die an den Fabrikationsanlagen von Klingelnberg hohen Schaden verursacht haben. Dies hatte Klingelnberg bereits unmittelbar nach dem Schadenseintritt gemeldet. Jetzt beziffert das Unternehmen die Verheerungen und es zeigt sich, dass die finanzielle Einbusse sehr hoch ist. Klingelnberg rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Betriebsverlust von 30 bis 40 Mio. €. Für ein Unternehmen, das in guten Jahren 250 bis 280 Mio. Fr. sowie 20 bis 30 Mio. Fr. Betriebsgewinn erzielen konnte (in den letzten beiden Geschäftsjahren aber einen Verlust eingefahren hat), ist das eine Riesenherausforderung. Vom Eigenkapital wird rund ein Viertel bis ein Drittel aufgebraucht. Umgelegt auf die Aktien entspricht dies einer Reduktion des Buchwerts um 3.70 bis 4.90 Fr. (Buchwert pro Aktie Ende März: 14.45 Fr.). Dieser Substanzverlust macht rund 20% des Aktienkurses aus (Kurs gestern Mittwoch: 20.70 Fr.). Klingelnberg ist glücklicherweise gut kapitalisiert und verfügt über eine Nettoliquidität von 15 Mio. €. Zudem stellt die Familie Klingelnberg 10 Mio. € Liquiditätshilfe zur Verfügung. Die Geschäftslage ist gut, der Auftragsbestand auf Rekordniveau, womit eine Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt abgewendet werden kann. Doch wird es in der Produktion wohl zu Verzögerungen kommen. Wer jetzt Klingelnberg-Aktien kauft, braucht viel Geduld.