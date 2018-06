Klingelnberg: Zuteilung wohl am oberen Ende der Spanne

(Reuters) Beim Börsengang des Maschinenbauers Klingelnberg zeichnet sich eine Zuteilung am oberen Ende der angepeilten Preisspanne ab. Angebote unter 53 Fr. je Aktie dürften nicht berücksichtigt werden, teilten die mit der Transaktion beauftragten Banken am Montag mit. Angepeilt werden bei dem Initial Public Offering (IPO) 45 bis 54 Fr. Mit dem Börsengang will das Unternehmen brutto rund 20 Mio. € für ihr weiteres Wachstum einsammeln.

Eine rege Nachfrage hat sich bereits abgezeichnet. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Aktien von Klingelnberg am Mittwoch. Der Maschinenbauer Zürich ist der sechste Börsengang in der Schweiz in diesem Jahr. Neben der Ausgabe von neuen Aktien will sich auch die Eigentümerfamilie Klingelnberg von Anteilen an dem Produzenten von Zahnrädern, Maschinen zu deren Herstellung sowie Messgeräten trennen.