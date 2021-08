Cembra (CMBN 68.00 -1.88%) Money Bank verliert unerwartet den Grosskunden Migros. Die Aktien stürzen 30% ab. Das schmerzt. «Finanz und Wirtschaft» hatte sie zuvor zum Kauf empfohlen und rät, jetzt nicht zu verkaufen und dem Unternehmen die Chance zu geben, zu beweisen, dass das Geschäft auch ohne Migros funktioniert.

Das Beispiel Cembra sollte allen Privatanlegern in Erinnerung rufen, dass ein Portfolio nur dann stabil ist, wenn es genügend diversifiziert ist. Unternehmen, die wie Cembra ein Klumpenrisiko tragen, sind nicht automatisch keine gute Anlage. Doch nur mit der richtigen Streuung kann der Investor verhindern, dass eine solche Hiobsbotschaft die Performance des gesamten Portfolios verhagelt.

Um die Wertschwankung gering zu halten, sollten Anleger in verschiedene Anlageklassen investieren, die nicht direkt miteinander korrelieren. Unterschiedliche Branchen und auch die regionale Diversifikation spielen eine wichtige Rolle. Was gilt innerhalb des gesamten Portfolios? Eine einfache Regel, die ich durchaus für anwendbar halte, besagt, dass der Aktienanteil nicht höher sein sollte als hundert minus das Alter des Investors. Wer also sechzig Jahre alt ist, sollte nicht mehr als 40% Aktien halten. Überschreitet er die Schwelle, muss er sich des Risikos grosser Wertschwankungen bewusst sein.

Innerhalb des Aktienportfolios gilt als Faustregel, dass zwanzig bis dreissig Titel eine gute Zahl sind. Berücksichtigen Sie dabei verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen. Eine Anlagechance kann noch so verlockend sein – mehr als 5% des Portfolios sollten Sie nicht in eine Aktie investieren. So fällt es deutlich leichter, auch mal einen Rückschlag, wie jetzt bei Cembra, auszusitzen.