KMU kämpfen ums Überleben

Die Folgen der ersten Pandemiewelle sind noch nicht verdaut, da rollt schon die zweite an. Für einige bereits taumelnde kleine und mittelgrosse Unternehmen bedeutet dies das Aus. So etwa für das Hotel Ascot in Zürich-Enge, das Konkurs anmelden muss. Auch das Swissôtel beim Bahnhof Oerlikon und das Zürcher Hotel X-tra sind Corona zum Opfer ge­fallen. Dass Zürich besonders betroffen ist, ist kein Zufall: Wie eine Umfrage von Hotelleriesuisse kürzlich gezeigt hat, schätzen die Hotels in den Städten Zürich und Genf ihre Konkurswahrscheinlichkeit derzeit am höchsten ein.