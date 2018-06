Knallharte Interessenpolitik

Es ist kaum zu glauben: Die Agrarlobby hat sich im Nationalrat wieder durchgesetzt. Obwohl nur rund 10% der Ratsangehörigen direkt der Landwirtschaft zuzurechnen sind, hat die Ratsmehrheit den umstrittenen Bericht zur Gesamtschau der Agrarpolitik zurückgewiesen. Die Lobbyarbeit der Bauern hat erneut Früchte getragen. Die Fraktionen der SVP, CVP, BDP sowie einzelne SP- und FDP-Mitglieder haben für die Rückweisung des Berichts gestimmt.

Stein des Anstosses ist die Ankündigung, dass im Rahmen weiterer Freihandelsabkommen auch die Agrarmärkte – sachte – geöffnet werden müssten. Ein Aufschrei ging nach der Publikation des Berichts im vergangenen Herbst durch die Landwirtschaft. Für sich allein genommen ist die Rückweisung an den Bundesrat nicht dramatisch, denn sie hat keine direkten Folgen. Aber, und das darf nicht unterschätzt werden, sie sendet fatale Signale aus.

Zunächst ist sie als Votum gegen den Freihandel zu sehen – das steht gerade der Schweiz, die auf Gedeih und Verderb auf offene internationale Märkte angewiesen ist, sehr schlecht an. Die Landwirtschaftsvertreter im Rat argumentierten zwar, sie seien gar nicht gegen Freihandel, nur müssten Freihandel und Agrarpolitik getrennt werden. Das ist scheinheilig: Auch der verbissenste Agrarlobbyist weiss, dass Freihandel nur um den Preis auch der Öffnung der Agrarmärkte zu haben ist.

Zudem macht die Landwirtschaft mit ihrem egoistischen Kampf gegen den Freihandel der übrigen Wirtschaft das Leben schwer. Dabei vergessen die Bauernvertreter offenbar, dass es nicht zuletzt die rentable Exportwirtschaft ist, die die milliardenschweren Subventionen an die Bauern entscheidend (mit)finanziert.

Überdies setzt der Nationalrat mit seinem Votum ein rückwärts gerichtetes Zeichen gegen Strukturwandel. Bauernverbandspräsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter hatte im Vorfeld der Ratsdebatte Mitte Mai vor den Medien festgehalten, dass jeder einzelne Bauernbetrieb in der Schweiz wertvoll sei und am Leben erhalten werden müsse. Er hat offensichtlich nicht begriffen, dass die Entwicklung der Wirtschaft letztlich ein stetiger Strukturwandel ist. Das mussten sehr viele Branchen schon erfahren – und haben teilweise an Stärke gewonnen.

Die Verweigerungspolitik des Bauernverbands und der ihn unterstützenden Politiker dagegen erzeugt nur Verlierer. Der Strukturwandel wird sich am Schluss immer durchsetzen. Und: Je länger er hinausgezögert wird, desto schmerzlicher wird später die Anpassung. Auch der Protektionismus wirkt sich am Ende des Tages für alle Beteiligten schädlich aus. Gewinner gibt es auch da keine, auch nicht jene, die zunächst geschützt werden.

Eine vorausschauende Politik trägt diesen Erkenntnissen Rechnung. Branchen, die im internationalen Wettbewerb stehen, passen sich an und entwickeln sich weiter. Davon will der Bauernverband nichts wissen. Er ist rückwärts gerichtet und verharrt in der Defensive. Der Nationalrat unterstützt ihn dabei noch.