Diese Schlackenhalde hat es in sich. Kupfer, Zinn und, vor allem, Kobalt. Der Terril de Lubumbashi wurde über Jahrzehnte angehäuft. Schon die belgischen Kolonialherren liessen sich im Süden Kongos reich schürfen und neben den Minen die Stadt Elisabethville anlegen, heute eben Lubumbashi. Im Abfallberg finden sich Erze, aus denen in Hochöfen das Kobaltkonzentrat gelöst wird; dieses wird dann exportiert und, etwa in Anlagen in Finnland, zu Kobalt raffiniert. So macht der metallurgische Fortschritt aus dem Terril den wertvollsten Schutthaufen der Welt: Eine Tonne Kobalt kostet um 90 000 $. Das Metall ist stark nachgefragt, weil es in Batterien für Elektroautos eingesetzt wird, desgleichen in Smartphones, Tablets oder Digitalkameras. Kein Wunder, dass grosse westliche und asiatische Konzerne sich um Lieferverträge bemühen. Heikle Sache, denn zwei Drittel der Vorkommen liegen in der Demokratischen Republik Kongo – wacklig, verarmt, infrastrukturschwach. Schade, dass das kongolesische Volk vom Kobalt-Segen kaum etwas hat. Dafür sorgen die korrupten heimischen Herren (die keine Schwierigkeiten haben, ausländisches Know-how einzukaufen) so zuverlässig wie einst die belgischen Bwanas.