König Fussball ist zurück

Der Ball rollt bald wieder in den Fussballstadien. Am Freitag kehrt die Super League mit dem Klas­siker Young Boys gegen den FC Zürich ­zurück. Das Spiel, das unter normalen Umständen vor ausverkaufter Kulisse stattgefunden hätte, wird wegen der herrschenden Bestimmungen als Geisterspiel – ohne Zuschauer – durchgeführt. Doch nicht nur in der Schweiz findet der Fussball allmählich zur Normalität zurück. Am Mittwoch findet auch in der englischen Premier League, der teuersten Liga Europas, das erste Spiel nach der dreimonatigen Zwangspause statt. Ab Samstag wird zudem in Italien wieder gekickt.

