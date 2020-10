Könnten Elektrofahrzeuge die positive Wende bringen?

BNY Melon Investment Management

Die Covid-19-Pandemie als Impulsgeber?

Covid-19 hat den Begriff der «Konnektivität» oder Verbundenheit neu definiert und den Trend hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität und niedrigeren Emissionen verstärkt. Während der weltweiten Ausgangssperren bekamen die Menschen einen Eindruck davon, wie ihre Städte mit weniger Fahrzeugen und weniger Luftverschmutzung aussehen könnten. Es wurde deutlich, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn auf den Strassen und in den Städten weniger Fahrzeuge unterwegs sind.

Strengere Regulierung als Vorteil

Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung von Elektrofahrzeugen vorantreibt, ist der ungebrochene Trend hin zu strengeren Emissionsvorschriften. In Europa wird ungeachtet der Pandemie ein ehrgeiziger Plan zur Senkung der CO2-Emissionen umgesetzt; China ergreift konsequente Massnahmen und auch Korea hat kürzlich einen entschiedenen Plan zur Elektrifizierung erstellt. Kalifornien hat ebenfalls einen Plan zur Senkung der mit Nutzfahrzeugen einhergehenden Emissionen vorgelegt (CARB), und andere US-Staaten werden auf diesen Zug aufspringen.

Die Ära des Elektroautos hat gerade erst begonnen

Vorerst stellen Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV) zwar noch einen relativ geringen Anteil am Autoabsatz dar, doch für die kommenden Jahrzehnte wird ein kräftiger Anstieg der Nachfrage prognostiziert. Der bedeutsamste Nachfrageschub soll etwa Mitte der 2020er-Jahre einsetzen, da Technologie, Kundengeschmack und behördliche Vorschriften allmählich zusammenlaufen, sodass die Akzeptanz umweltfreundlicherer Technik steigt.

Niedrigere Kosten sind der treibende Faktor

Die Kosten für die Herstellung eines EV sind zwar derzeit noch höher als für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, doch die kontinuierliche Marktexpansion wird die Kosten durch Skaleneffekte drücken und ein intensiverer Wettbewerb wird zu Innovationen bei Design und Produktion von Elektrofahrzeugen führen.

Die Kosten von Batterien für Elektrofahrzeuge belaufen sich derzeit auf rund 150 US-Dollar pro Kilowattstunde; um konkurrenzfähig zu sein, müssen diese Kosten etwa bei 100 US-Dollar liegen. Im Durchschnitt gehen die Batteriepreise jährlich um rund 10 Prozent zurück. Folglich kann man davon ausgehen, dass Batterien (ohne Subventionen) bis 2023/2025 wettbewerbsfähig sein werden. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Verbesserungen vorgenommen werden, sodass Batterien für Elektrofahrzeuge letztendlich günstiger sein werden als Batterien für herkömmliche Fahrzeuge.

