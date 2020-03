Kof: Schweiz dürfte in Rezession rutschen

(AWP)Die Schweizer Wirtschaft dürfte wegen des Coronavirus im ersten Halbjahr 2020 in eine Rezession schlittern. Davon gehen die KOF-Ökonomen aus. Sie appellieren an die Politik, die Wirtschaft mit ausreichend Liquidität zu versorgen. Sonst drohe eine Pleitewelle.

Gewiss sei nur eines, sagte Jan-Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), am Dienstag an einer Videokonferenz. «Die schwerste Zeit kommt noch.» Die gesamte Weltwirtschaft befinde sich wegen der Coronaviren-Pandemie in der Krise. Und das Virus beeinträchtige zunehmend auch die Wirtschaft in der Schweiz.

Doch weil sich die Lage täglich verändere, gibt die KOF nicht mehr nur eine Prognose für die weitere Konjunkturentwicklung ab, sondern gleich drei. Die Vorhersagen unterscheiden sich in Intensität und Dauer der Pandemie. Sturm spricht von einem «milden Szenario», einem «Basisszenario» und einem «Negativ-Szenario».

Und er betonte, dass das «milde Szenario» (deutliche Abschwächung der Pandemie in den nächsten Monaten) in den letzten Tagen zunehmend unwahrscheinlich geworden sei. Und selbst das «Basisszenario» (Pandemie dauert in abgebremster Form ein Jahr) sei inzwischen schon «sportlich». Wahrscheinlicher geworden sei hingegen das «Negativ-Szenario» (Pandemie verbreitet sich schnell und belastet ein Jahr).

Rückläufiges BIP

Somit sei auch wahrscheinlicher geworden, dass die Schweiz in eine Rezession rutschen wird. Im «Basisszenario» erwartet die KOF in den ersten beiden Quartalen eine rückläufige Wertschöpfung, im «Negativ-Szenario» zusätzlich auch in der zweiten Jahreshälfte.

Konkret läge im «Basisszenario» im Gesamtjahr dank Aufholeffekten im zweiten Semester ein BIP-Wachstum von 0,3% drin, im «Negativ-Szenario» hingegen würde das BIP um 2,3% schrumpfen. Für das laut Sturm unwahrscheinlich gewordenen «milde Szenario» nennt die KOF eine Wachstumsrate von 1,2%.

Zum Vergleich: Im letzten Jahr wuchs die Schweizer Wirtschaft um 0,8%, im Jahr davor um 2,8%. Und im letzten Dezember – also vor Ausbruch der Pandemie – hatte die KOF für das laufende Jahr noch ein Wachstum von 1,8% prognostiziert.

Höhere Arbeitslosenquote

Gründe für die schlechtere Konjunkturentwicklung sei, dass die Pandemie das wirtschaftliche Leben deutlich beeinträchtigen werde. Herr und Frau Schweizer konsumierten weniger, und die Firmen würden ihre Investitionen zurückfahren. Zudem werde die Produktion durch Schul- und Grenzschliessungen beeinträchtigt.

Entscheidend ist nun laut der KOF, dass das System mit Liquidität versorgt wird. «Es muss das Ziel sein, dass nicht eigentlich gesunde Firmen wegen dem Virus aufgeben müssen», sagte Sturm.

Die 10 Mrd. Fr., welche der Bundesrat als Finanzspritze versprochen hat, werde dafür aber nicht reichen. Es brauche ein Mehrfaches davon. Und der Schweizer Staat könne sich dies auch leisten, weil er über gesunde Finanzen verfüge, so der KOF-Direktor. Andernfalls drohe Schlimmeres, zum Beispiel eine Bankenkrise.

Was die Instrumente betreffe, sei die Kurzarbeit nur eines. Die Unternehmen könnten zum Beispiel auch wegen der Miete in Schwierigkeiten geraten. Dann könnten laut der KOF vorübergehende Steuerstundungen oder staatliche Garantien für Bankkredite helfen. «Der Grundtenor muss sein, dass wir diese Periode überbrücken.»

Gleichwohl verhehlte Sturm nicht, dass es auch so zu Effekten auf dem Arbeitsmarkt kommen wird. In allen drei Szenarien sei mit einem Jobabbau zu rechnen. Und dies könnte im «Negativ-Szenario» schon im laufenden Jahr zu einer Arbeitslosenquote von gegen 3,5% führen. Diese betrug zuletzt 2,3%.