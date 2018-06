Kof senkt Sommerprognose für das BIP-Wachstum

(AWP) Die Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH Zürich rechnet in der Schweiz weiterhin mit einem robusten Wachstum. Allerdings hat sie die Prognose für das laufende Jahr leicht nach unten korrigiert. Im Jahr 2019 dürfte sich die Konjunkturentwicklung laut Mitteilung vom Freitag fortsetzen – wenn auch leicht abgeschwächt.

Die Kof senkt im Rahmen ihrer Sommerprognose die Vorhersage für das BIP-Wachstum 2018 auf +2,3%, nachdem man im März in der Frühjahrsprognose noch von einem Plus in Höhe von 2,5% ausgegangen war. Für 2019 erwarten die Kof-Ökonomen neu ein Wachstum von +1,9% anstatt der zuvor prognostizierten +1,8%.

KOF-Leiter: Erste Quartal war etwas schwächer als gedacht AWP/York Runne

Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz verlaufe «ziemlich robust», so die Kof. Dabei sei davon auszugehen, dass die Arbeitslosenquote etwas sinken werde. Die Preise dürften derweil nur allmählich wieder anziehen.

Was die globale Wirtschaftsentwicklung angeht, hätten sich die Unsicherheiten erhöht. Ein Grund dafür ist laut Kof der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und der EU. Ein weiteres Prognoserisiko ergebe sich zudem aus den jüngsten politischen Entwicklungen, schreibt die Kof.